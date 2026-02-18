본문 바로가기
[속보]다카이치, 총리로 사실상 재선출…중의원 투표 압승

김영원기자

입력2026.02.18 15:08

수정2026.02.18 15:09

[속보]다카이치, 총리로 사실상 재선출…중의원 투표 압승
원본보기 아이콘




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

