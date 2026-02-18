"피카츄 카드 한장 238억"…트레이딩카드 역대 최고가 경신

로건 폴 소장 '포켓몬 일러스트레이터' 카드

1649만 달러 낙찰…PSA 10 희소성 주목

유튜버이자 프로레슬러인 로건 폴이 보유했던 '포켓몬 일러스트레이터' 카드가 다이아몬드 목걸이와 함께 238억원에 낙찰되며 트레이딩 카드 경매 사상 최고가를 갈아치웠다. 단 39명에게만 증정된 초희귀 카드에 최고 등급 보존 상태까지 더해지면서 상징성과 희소성이 가격을 끌어올렸다는 평가다.

238억에 팔린 피카츄 일러스트레이트 카드의 모습. 로건 폴 인스타그램

16일(현지시간) CNN 등 외신에 따르면 미국 경매회사 골딘이 주최한 온라인 경매에서 '피카츄 일러스트레이터' 카드가 수수료를 포함해 1649만2000달러(약 238억8866만원)에 낙찰됐다. 이는 트레이딩 카드 경매 사상 최고가다.

이날 현장에 참석한 기네스 세계기록 관계자는 로건 폴이 역사상 가장 비싼 트레이딩 카드를 판매했다고 공식 확인했다.

해당 카드는 1998년 만화 잡지 '코로코로 코믹'이 주최한 일러스트 대회 입상자 39명에게만 증정된 한정판이다. 피카츄를 처음 디자인한 니시다 아츠코가 제작했으며 붓을 들고 있는 피카츄 일러스트가 특징이다.

로건 폴은 이 카드를 2021년 527만5000달러(약 77억원)에 매입했다. 당시 그는 자신이 보유하던 127만5000달러(약 18억4600만원) 상당의 PSA 9등급 카드에 현금 400만달러(약 57억9000만원)를 더하는 방식의 거래를 통해 카드를 손에 넣었다.

로건 폴은 2022년 레슬매니아38에 등장할 당시 특별 제작한 8만달러 상당의 다이아몬드 목걸이 안에 해당 카드를 넣어 착용하기도 했다. 이번 경매에는 특별 제작된 목걸이도 포함됐으며, 그는 낙찰자에게 직접 카드를 전달하겠다고 밝혔다.

로건 폴이 경매 수수료를 제외하고 거둔 차익은 약 800만달러(약 115억원) 이상이다. 그는 "정말 말도 안 되는 일"이라며 놀라움을 감추지 못했다. 인스타그램을 통해 "잘 가, 친구. 세계 최고의 소장품을 소유할 수 있었던 것은 큰 영광이었어"라며 작별 인사를 남기기도 했다.

한편, 해당 카드는 카드 감정 기관 PSA로부터 최고 등급인 'PSA 10'을 받았다. 같은 '피카츄 일러스트레이터' 카드 중 PSA 9 등급 이상을 받은 카드는 단 8장에 불과하다.

공모전 수상자에게만 증정된 상징성과 단 39장만 배포된 희소성, 여기에 최고 등급 보존 상태까지 더해지며 이 카드는 거래될 때마다 최고가 기록을 갈아치우는 '전설적 카드'로 자리 잡았다.





