경주시, '혁신형 SMR(i-SMR) 1호기' 유치 본격화…차세대 원전 메카 노린다

2035년 준공 목표, 680MWe 규모 i-SMR 유치 추진

범시민 서명운동·국회 포럼 등 전방위적 유치 활동 전개

경주시가 차세대 원자력 산업의 핵심인 '혁신형 소형모듈원전(i-SMR) 1호기' 유치를 위해 본격적인 행보에 나섰다.

시는 대한민국 원자력 산업의 중심지로서의 입지를 굳히고, 미래 에너지 주도권을 확보하겠다는 전략이다.

18일 경주시는 i-SMR 1호기 건설의 최적지임을 대내외에 알리고, 체계적인 유치 활동을 통해 차세대 원전 산업을 선도하겠다고 발표했다.

경주시에 따르면 i-SMR 1호기는 설비용량 680MWe(170MWe급 모듈 4기) 규모다.

설계수명은 80년으로 2035년 준공을 목표로 한다.

부지 규모는 해안 인접 지역 49만6000㎡(약 15만 평)다.

부지 공모 절차는 자율유치 공모를 시작으로 지자체의 유치신청서 제출, 부지선정평가위원회 평가·선정, 최종 통보 순으로 진행된다.

경주시는 한국수력원자력과 'SMR Smart Net-Zero City' 조성 업무협약을 체결하는 한편, SMR 국가산단 조성과 문무대왕과학연구소 설립 등을 추진하며 기반을 다져왔다.

이에 따라 한수원이 지난달 신규 원전 건설 공모를 발표하자 i-SMR 유치 추진 계획도 수립했다.

향후 주민설명회와 SMR·국회 포럼을 통해 공감대를 확산하고, 범시민 서명운동과 의회 동의 절차를 병행할 계획이다.

주낙영 경주시장은 "i-SMR 1호기 유치는 경주의 미래 100년을 좌우할 전략적 과제"라며 "대한민국 대표 원자력 도시로서 역량을 결집해 차세대 에너지 산업 중심지로 도약할 수 있도록 행정적·정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.





