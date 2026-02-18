본문 바로가기
담그기·가르기·뜨기, 장독에 시간이… 부산농업기술센터, 전통장 체험교실

영남취재본부 김용우기자

입력2026.02.18 11:25

부산시 농업기술센터가 시민을 대상으로 전통장 담그기 전 과정을 체험하는 교육을 운영한다.


'전통장 담그기, 부산의 맛을 잇다' 프로그램은 2월부터 5월까지 3회에 걸쳐 진행된다. 2월 된장 담그기를 시작으로 4월 간장 가르기, 5월 된장 뜨기까지 전통 된장 제조 과정을 순차적으로 체험하는 연속형 교육이다.

교육은 북구 전통 장류 체험 공간 '뜰에장'에서 열린다. 장독대를 활용한 현장 중심 수업으로 발효 원리와 숙성 과정, 보관·활용 방법 등을 함께 다룬다. 모집 인원은 부산시에 주민등록이 된 시민 30명이다.


신청은 2월 19일 오전 10시부터 23일 오전 10시까지 부산시 통합예약시스템에서 가능하다. 정원을 초과하면 추첨으로 선발한다. 모든 회차에 참석할 수 있어야 신청할 수 있다.


농업기술센터는 교육 종료 후 만족도 조사를 실시해 향후 프로그램 운영에 반영할 계획이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
