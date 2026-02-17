본문 바로가기
설날 아내 살해하고 아들에게 실토한 80대 남편…경찰 긴급체포

염다연기자

입력2026.02.17 17:25

경찰 "동기 조사 중"

설날 당일인 17일 아내에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 80대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

전북 정읍경찰서. 연합뉴스

원본보기 아이콘

전북 정읍경찰서는 이날 살인 혐의로 A씨(80)를 긴급체포해 조사하고 있다고 밝혔다.


A씨는 이날 오전 11시 55분경 정읍시 내 자택에서 60대 아내에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

범행 직후 A씨는 아들에게 자신의 범행을 실토한 것으로 알려졌다. 아들의 신고를 받고 현장에 출동한 경찰은 A씨를 즉시 체포했다. A씨는 팔 부위를 자해해 부상을 입은 상태로 현재 병원으로 옮겨져 치료받고 있다.


경찰 관계자는 "A씨가 병원에 입원해 범행 동기를 조사하지 못하고 있다"며 "구속영장 신청을 검토 중"이라고 밝혔다.




염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

