김길리 쇼트트랙 여자 1000m 결승 진출…최민정은 파이널B

김길리가 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승에 진출했다. 최민정은 준결승 2조에서 4위를 기록하며 결승 진출에 실패했다.

김길리는 16일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 준결승 1조에서 4위를 기록했으나 어드밴스로 결승에 올랐다.

김길리가 16일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 준결승을 마친 뒤 호흡을 고르고 있다. [사진 제공= 연합뉴스] AD 원본보기 아이콘

김길리는 레이스 초반 승부를 걸어 1바퀴를 돈 직후 선두로 나섰다. 5바퀴를 남기고 잔드라 벨제부르(네덜란드)에게 선두를 내준 직후 안쪽을 공략한 3위 하나 데스멋(벨기에)의 방해를 받으며 넘어졌다. 잔드라 벨제부르가 1위, 공리(중국)가 2위로 결승선을 통과했고 뒤늦게 레이스를 마친 김길리는 최종 4위를 기록했다. 하지만 넘어질 당시 2위를 기록 중이었고 데스멋의 방해가 인정돼 어드밴스를 얻었다.

최민정은 2조에서 4번 레인을 배정받았다. 최민정도 한 바퀴를 돈 뒤 곧바로 속도를 올렸으나 앞쪽으로 나서지 못했고, 초반에 체력을 소모한 탓인지 끝까지 역전 기회를 얻지 못했다. 최민정은 결국 4위로 결승선을 통과해 파이널B로 밀렸다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



