"예쁘고 강하다" "K팝 스타인줄"…日언론도 열광한 韓컬링 대표팀

한일전 승리로 공동 4위…4강 진출 초록불

"실력도, 미모도 뛰어나"…日언론 보도 쏟아져

2026 밀라노·코르티나담페초동계올림픽에서 여자 컬링 대표팀이 한일전을 승리로 이끌면서 4강의 불씨를 살린 가운데, 세계 랭킹 3위의 실력은 물론 빼어난 외모로도 주목받고 있다.

15일(현지 시각) 여자 컬링 대표팀(김은지(스킵), 김민지(서드), 김수지(세컨드), 설예은(리드), 설예지(핍스))은 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 일본과 대회 라운드로빈 5차전에서 7-5로 승리했다. 3승 2패가 된 대표팀은 공동 4위에 오르며 4강 진출 가능성을 이어갔다.

일본 매체들은 라이벌 대결에서 승리한 한국 대표팀을 실력은 물론 뛰어난 미모를 가진 선수들이라고 소개했다.

데일리 스포츠는 '컬링 한국 미녀군단 SNS 반응 "모두 예쁘다" "화장품 뭐 쓰나" 일본 격파 4위'라는 제목의 기사를 전했다. 맏언니로 소치올림픽 출전 경험이 있는 김은지와 김민지 등에 대한 "다들 미인이시네" "피부 아름답다" "한국 화장품 뭐 쓰시나" "맏언니인 김은지 선수가 36세라고 생각되지 않을 정도" 등 SNS 반응을 소개했다.

닛칸스포츠도 "한국 최초의 올림픽 컬링 금메달을 목표로 하는 미녀 군단에 X(옛 트위터)에서는 '한국 캡틴 입꼬리 귀엽다' '컬링 여자 한국 대표, 비주얼 너무 센 거 아니야? 분명 일본도 지지 않았지만' 등 반응이 나왔다"고 전했다. 스포츠닛폰은 "올림픽 첫 출전인 김민지는 탄탄한 실력과 가녀린 외모를 자랑하며 한국 컬링계의 아이돌로 모국에서도 큰 인기를 끌고 있다"고 소개했다.

더 다이제스트는 "생중계를 시청한 팬들 사이에서는 실력뿐만 아니라 선수들의 미모와 몸매도 화제가 됐다"면서 "김수지가 최고네" "예쁘고 강하고 말도 안 된다" "K팝 그룹 같다" 등 SNS 반응을 전했다. 이어 "5명 전원이 검은 머리를 뒤로 묶은 스타일도 특이하다"면서 "설예은은 컬링 남자 영국 대표 바비 래미와 교제하고 있다"라고도 소개했다.

이번 한국 여자 컬링 대표팀은 모두 경기도청 소속 선수들로 구성됐다.

김은지(스킵)는 국내 믹스더블 및 여자 컬링 무대에서 다수의 우승 경력을 보유하고 있다. 국가대표 선발전과 대한컬링연맹 회장배 대회 등에서 입상하며 대표팀의 중심축으로 자리매김했다.

15일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 일본의 경기에서 한국 대표팀이 7대5로 이긴 뒤 기뻐하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

김민지(서드) 역시 경기도청 소속으로, 국내 선수권대회와 태극마크가 걸린 선발전에서 안정적인 성적을 거뒀다. 국제 컬링투어 대회에서도 입상 경험을 쌓으며 경쟁력을 입증했다.

김수지(세컨드)는 경기도청 소속으로 전국동계체육대회와 국내 랭킹 포인트 대회에서 꾸준히 메달권 성적을 기록했다. 대표팀 합류 이후 국제대회 출전 경험도 이어가고 있다.

설예은(리드)은 경기도청 소속으로, 국내 주요 대회에서 팀과 함께 우승 및 준우승을 경험했다. 국가대표 선발전을 통해 국제무대에 나섰다.

설예지(핍스) 역시 경기도청 소속으로, 국내 선수권대회와 각종 연맹 주최 대회에서 입상 경력이 있다. 국제대회 엔트리에 포함돼 경험을 쌓아왔다.





