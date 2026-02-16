충주맨 떠나자 구독자 18만명 이탈…"이 정도일 줄 몰랐다"

충주시 공식 유튜브 채널 '충TV'

김선태 주무관 사직 나흘 만에

구독자 수 97만→78만9000명

충북 충주시 공식 유튜브 채널 '충TV'를 이끌어 온 '충주맨' 김선태(뉴미디어팀) 주무관이 사직 의사를 밝힌 뒤 구독자가 18만명 넘게 빠졌다.

16일 시에 따르면 충TV 구독자는 이날 오후 5시 기준 78만9000명으로 집계됐다. 지난 12일 97만1000여명이었던 것과 비교하면 나흘 사이 18만명 넘게 줄었다. 사직 소식이 알려진 뒤 하루에도 수만명씩 이탈하는 추세다.

충북 충주시 공식 유튜브 채널 '충TV' 화면 캡처. 유튜브 '충TV' AD 원본보기 아이콘

김 주무관은 지난 13일 인사 부서에 사직서를 제출한 뒤 장기 휴가에 들어갔다. 오는 28일까지 휴가를 마친 뒤 의원면직 처리될 예정인 것으로 전해졌다. 그는 지난 13일 연합뉴스 통화에서 "목표가 100만 구독자 달성이었는데 거의 목표를 이뤘다고 생각한다. 새로운 도전을 하고 싶은 마음에 사직서를 제출하게 됐다"고 말했다. 이어 "정해진 것은 없지만 충주에서 계속 거주하면서 방송이나 유튜브 쪽에서 새로운 도전을 해보고 싶다"며 "아무래도 새로운 도전을 하려면 공직에서는 불가능하다고 판단했다"고 사직 배경을 설명했다.

한때 100만명에 육박했던 충TV 구독자 수가 단기간에 크게 줄면서 시 내부에서도 당황스러움을 감추지 못하고 있다. 시 관계자는 "연휴 기간 많은 수의 구독자가 이탈해 우리도 당황스럽다"며 "충TV를 상징하는 핵심 인물이라고 해도 이렇게 구독자가 많이 빠질 거라고는 예상하지 못했다"고 했다.

김 주무관은 그동안 '충주맨'이라는 별칭으로 활동하며 재치 있는 영상 구성과 솔직한 화법으로 큰 호응을 얻었다. 충TV는 짧은 호흡의 기획과 특유의 'B급' 감성, 현장감 있는 편집으로 구독자층을 넓혔다는 평가를 받았고, 공공기관 홍보 방식에 변화를 이끈 사례로 주목받았다.

이 같은 성과를 인정받아 그는 2016년 10월 9급으로 입직한 지 7년 3개월 만인 2024년 1월 6급으로 초고속 승진했다. 당시 김 주무관은 "묵묵히 일하고 있는 많은 직원분께 송구하다"고 밝힌 바 있다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



