▲김정엽씨 별세, 김효영(전 울산CBS, 경남CBS 보도국장)씨 부친상= 16일 경남 창원시 동창원장례식장 105호, 발인 18일 오전 11시, 장지 창원시립상복공원 죽동 선영, (055)299-4005
최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스“로또, 손안에 들어온 지 일주일”…편의성 뒤에 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[부고]김효영(전 경남·울산CBS 보도국장)씨 부친상
2026년 02월 16일(월)
▲김정엽씨 별세, 김효영(전 울산CBS, 경남CBS 보도국장)씨 부친상= 16일 경남 창원시 동창원장례식장 105호, 발인 18일 오전 11시, 장지 창원시립상복공원 죽동 선영, (055)299-4005
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"완전 팬 됐어요" 이부진과 카톡 나눈 학부모 내용 공개…"경솔했다" 지적도
"이제 일본 안 가요"…명절 연휴 해외여행 '1순위'로 한국 꼽은 중국인들
“로또, 손안에 들어온 지 일주일”…편의성 뒤에 숨은 ‘판매점 상생’ 고차방정식
휴게소 가서 화장실만?…차 세우게 만드는 이유가 있네[디깅 트래블]
컬링 한일전에 韓 승리에도 일장기 내보낸 JTBC "제작진 과실에 깊이 사과"
"몽골 아기 블러셔"…잊을 만하면 터지는 K뷰티 인종차별 논란
"완전 팬 됐어요" 이부진과 카톡 나눈 학부모 내용 공개…"경솔했다" 지적도
컬링 한일전에 '일장기 10초' 내보낸 JTBC "제작진 과실에 깊이 사과"
"아바나 증후군 못 믿겠다"…'셀프 실험' 과학자의 최후
"SNS 때문에 가족에 폭언·폭력" 日 10~20대 6% '병적 사용'