[부고]김효영(전 경남·울산CBS 보도국장)씨 부친상

최서윤기자

입력2026.02.16 15:31

▲김정엽씨 별세, 김효영(전 울산CBS, 경남CBS 보도국장)씨 부친상= 16일 경남 창원시 동창원장례식장 105호, 발인 18일 오전 11시, 장지 창원시립상복공원 죽동 선영, (055)299-4005





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
