이달 코스피 지수 1위는 금융주

상승률 코스피 4배 이상 웃돌아

코스피가 이달 들어 사상 최고치를 잇달아 경신한 가운데 금융업 관련 지수가 상승률 최상위권에 위치했다.

16일 한국거래소에 따르면 이달 들어 코스피 지수 가운데 상승률이 가장 높았던 건 증권 지수였다. 이 지수는 종가 기준 지난달 30일 6172.47에서 13일 7684.70으로 24.50% 올랐다. 같은 기간 코스피 상승률(5.31%)의 4배를 넘는 수치다.

주요 금융지주와 은행·보험·증권 등 22개 종목으로 구성된 코스피 200 금융 지수가 22.34%로 두 번째로 높았고, 통신(14.59%), 보험(13.81%), 금융(13.72%), 건설(13.37%) 등이 뒤를 이었다.

코스피와 코스닥 시장을 아우르는 주가지수인 KRX 지수에서도 금융업은 독보적이었다. 같은 기간 KRX 은행은 25.36% 오르며 상승률 1위를 차지했고, KRX 300 금융(22.22%), KRX 증권(21.189%), KRX 보험(17.18%) 등이 뒤따랐다.

배당을 앞두고 고배당 종목으로 꼽히는 은행과 보험주로 매수세가 쏠리는 것으로 해석된다. 특히 올해 지급되는 배당금부터 배당소득 분리과세가 적용되는 것도 한몫한다. 김인 BNK투자증권 연구원은 "배당소득 분리과세로 2000만원 이상의 금융소득이 예상되는 고액 투자자에게 은행주는 유리한 투자수단이 됐다"며 "여기에 비과세 배당 도입도 유력함에 따라 일반 투자자에게도 은행주 배당 매력은 더욱 확대될 전망"이라고 판단했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



