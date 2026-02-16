동메달리스트 유승은, 슬로프스타일도 결선행

동계올림픽서 출전 선수 30명 중 3위 통과

스노보드 빅에어 이어 멀티 메달 도전 기회

디펜딩 챔피언 시넛 1위, 무라세 2위 통과

스노보드 여자 빅에어 동메달리스트 유승은(성복고)이 슬로프스타일에서도 결선에 진출했다.

그는 15일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 슬로프스타일 예선에서 76.8점을 기록했다. 30명의 출전 선수 중 3위에 오르며 12명이 겨루는 결선에 진출했다. 지난 10일 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 따낸 유승은은 17일 결선에서 '멀티 메달' 도전한다.

유승은이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 슬로프스타일 예선에서 환상적인 점프 기술을 선보이고 있다. 리비뇨(이탈리아)=AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

슬로프스타일은 다양한 기물로 구성된 코스를 통과하며 기술을 채점해 순위를 정하는 경기다. 선수들이 1·2차 시기 연기를 펼쳐 더 나은 점수를 개인 성적으로 삼아 상위 12명이 결선에 올랐다. 빅에어 선수들이 슬로프스타일도 병행하는 경우가 많다. 이번 예선은 애초 16일에 열릴 예정이었으나 리비뇨의 날씨 악화가 예상돼 하루 당겨 개최됐다.

유승은은 1차 시기에서 초반 레일 구간을 무난하게 통과했고, 점프대 구간에서 1080도 회전을 포함해 세 차례 기술을 착지까지 성공적으로 해내며 선전을 펼쳤다. 2차 시기에선 첫 번째 레일 구간에서 삐끗한 뒤 무리하게 기술을 쓰는 대신 안전하게 코스를 내려와 18.6점이 기록됐고, 1차 시기 점수가 최종 성적으로 기록됐다.

베이징 대회 이 종목 우승자 조이 사도스키 시넛(뉴질랜드)이 1위(88.08점)로 결선에 올라 2연패의 기회를 잡았다. 이번 대회 빅에어 우승자 무라세 고코모(일본)는 예선 2위(84.93점)다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



