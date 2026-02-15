본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

'환자 사망' 구속 양재웅 병원 주치의, 4개월 만에 보석 석방

김현정기자

입력2026.02.15 14:55

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

30대 여성 환자 결박 후 방치 혐의
병원, 의료법 위반 업무정지 3개월

방송인으로도 활동한 유명 정신과 의사가 운영하는 병원에서 손발이 묶인 환자가 숨진 사건과 관련해 업무상과실치사 혐의로 재판에 넘겨진 담당 주치의가 보석으로 석방됐다.


15일 연합뉴스에 따르면 업무상과실치사 등 혐의로 구속기소 된 경기도 부천시 모 병원의 40대 주치의 A씨는 지난달 법원에 보석을 청구했고 지난 13일 인용 결정을 받았다.

이에 따라 지난해 10월 말 구속됐던 A씨는 구속 4개월 만에 불구속 상태에서 재판받게 됐다. 법원은 형사소송법에 따라 피고인의 증거 인멸이나 도주 우려가 낮다고 판단할 경우 보증금 납입 등을 조건으로 보석을 허가할 수 있다.

정신건강의학과 전문의 겸 방송인 양재웅씨가 2024년 10월23일 서울 여의도 국회에서 열린 보건복지위원회의 복지부 등에 대한 종합 국정감사에 증인으로 출석해 질의에 답한 뒤 증인석으로 돌아가고 있다. 연합뉴스

정신건강의학과 전문의 겸 방송인 양재웅씨가 2024년 10월23일 서울 여의도 국회에서 열린 보건복지위원회의 복지부 등에 대한 종합 국정감사에 증인으로 출석해 질의에 답한 뒤 증인석으로 돌아가고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

A씨와 40~50대 간호사 4명은 2024년 5월27일 복부 통증을 호소하는 30대 여성 환자 B씨에게 적절한 조치를 하지 않아 그를 숨지게 한 혐의로 기소됐다. 간호사들은 불구속 상태로 재판받고 있다.


B씨는 다이어트약 중독 치료를 위해 같은 해 5월10일 입원했으나, 17일 만에 '급성 가성 장폐색'으로 숨졌다.


검찰 조사 결과 A씨 등은 B씨에게 투여한 항정신병 약물의 부작용을 제대로 살피지 않고 경과 관찰도 소홀히 했다. 이들은 통증을 호소하는 B씨를 사망 전날 안정실에 감금하고 손발을 결박하거나 방치한 것으로 파악됐다.

이후 A씨는 심정지 상태로 발견됐다. 해당 병원은 정신건강의학과 전문의 겸 방송인 양재웅씨(44) 가 운영하는 곳이다.


B씨 어머니는 지난해 12월 열린 A씨 등의 첫 재판에서 "이번 사건은 단순 의료 과실 사고가 아니라 방치이자 유기(범죄)"라며 "작은 생명의 억울함을 외면하지 말고 의료진을 엄벌에 처해달라"고 호소했다.


부천시보건소는 무면허 의료 행위(의료법 위반) 등이 적발된 이 병원에 업무정지 3개월 처분이 담긴 사전 통지서를 보냈다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"거의 옷 안 입어 민망"…여성 50명 무더기 체포했던 이 나라 또 난리났다 "거의 옷 안 입어 민망"…여성 50명 무더기 체포했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"가격이 중요한 게 아냐" 아들 보다 더 화제된 이부진 사장의 '올드머니룩'

'자연사'라던 나발니의 죽음…2년 만에 드러난 '독살'의 실체

캐나다 공영방송 CBC, 올림픽 중계서 한국 선수 중국으로 소개

인도가 호주에 선물한 400㎏ 간디상, 통째로 도난 당해

김정은 후계자는 김주애인가? 숨겨놓은 아들인가?

명절에 차례는 무슨 "친척 안 만나겠다"… 달라진 설 풍경

금값, 급락 후 5000달러에서 주춤…"조정 후 오름세 보일 것"

새로운 이슈 보기