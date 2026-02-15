본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

명절 문턱에서 더 가까이…영덕군의회, 복지 현장에 온기 전하다

영남취재본부 권병건기자

입력2026.02.15 20:45

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

위문품 전달 넘어 종사자 애로 청취
생활 밀착 의정으로 책임 다짐

설 명절을 앞두고 경북 영덕군 지방의회가 지역 복지시설을 찾으며 따뜻한 동행에 나섰다. 취약계층이 외로워지기 쉬운 시기에 현장을 직접 방문해 위로와 격려를 건네고, 제도 개선을 위한 목소리까지 담아내겠다는 취지다.

영덕군장애인보호작업장

영덕군장애인보호작업장

AD
원본보기 아이콘

의회는 지난 13일 지역 내 사회복지시설 두 곳을 차례로 방문했다. 단순한 일정 소화가 아닌, 돌봄 현장의 체감도를 확인하는 자리로 마련됐다.


이날 방문에는 김성호 의장을 비롯한 의원들이 함께했다. 이들은 샛별 노인요양원과 영덕군 장애인보호작업장에서 준비한 위문품을 전달한 뒤 시설 관계자들과 면담을 진행했다. 운영 인력의 어려움, 지원 체계의 보완 필요성 등 현장에서 느끼는 문제들을 공유하며 향후 의정 활동에 반영하겠다는 뜻을 밝혔다.

김 의장은 "의회가 주민 삶과 가장 가까운 곳에서 역할을 해야 한다"며 "지역에 나눔과 배려의 문화가 더욱 확산할 수 있도록 지속적인 관심을 기울이겠다"고 말했다.


고령화 심화와 함께 복지 수요가 빠르게 늘어나는 상황에서 지방의회의 현장 행보는 정책의 실효성을 높이는 중요한 출발점으로 꼽힌다. 주민의 일상과 맞닿은 자리에서 해법을 찾으려는 움직임이 지역 사회 안전망을 한층 단단하게 만들고 있다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 일본 안 가요"…명절 연휴 해외여행 '1순위'로 한국 꼽은 중국인들 "이제 일본 안 가요"…명절 연휴 해외여행 '1순위'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"가격이 중요한 게 아냐" 아들 보다 더 화제된 이부진 사장의 '올드머니룩'

쿠키 먹다 치아 파절, 환불은 적립금으로?…'두쫀쿠' 소비자 불만 폭주

명절 최고 효도는 부모님 '스마트폰 특훈'?…"잘 쓸수록 삶의 만족도 올라"

"7만원 꼭 채워야 해" 2030여성 우르르… '1인당 구매 제한'까지

북한도 설에 쉬나요?…김정은 생일 겹쳐 이번엔 '긴 연휴'

명절에 차례는 무슨 "친척 안 만나겠다"… 달라진 설 풍경

사업소득 상·하위 격차 '100배' 벽 깨졌다… 사상 첫 101.9배 기록

새로운 이슈 보기