“장바구니 들고 골목으로”…문경시의회, 설 앞두고 민생 체온 높였다

영남취재본부 권병건기자

입력2026.02.15 20:46

상인 애로 듣고 물품 구매로 힘 보태
현장에서 답 찾는 의정 행보

설 대목을 앞두고 지역 민심을 체감하려는 지방의회의 현장 행보가 이어졌다. 문경시의회가 전통시장으로 향해 상인들과 호흡을 맞추며 얼어붙은 골목 상권에 온기를 불어넣었다.

문경시의회 설맞이 장보기행사

의회는 13일 두 시장을 차례로 방문해 제수와 지역 농특산물을 구입하며 체감 경기를 살폈다. 소비 위축과 운영비 부담으로 어려움을 겪는 상인들의 현실을 직접 듣고, 정책적 지원 방향을 모색하겠다는 의미를 담았다.


의원들과 사무국 직원들은 골목 곳곳을 누비며 점포마다 인사를 건넸다. 상인들은 손님 발길이 줄어든 상황을 전하며 관심과 이용을 호소했고, 방문단은 현장에서 나온 의견을 의정에 충실히 반영하겠다고 화답했다. 시민들과의 덕담도 이어지며 시장 분위기는 한층 밝아졌다.

이정걸 의장은 "전통시장은 지역경제의 뿌리이자 주민 삶의 이야기가 켜켜이 쌓인 공간"이라며 "많은 분이 시장을 찾아 주시는 것이 곧 상인들에게 가장 큰 응원이 된다"고 말했다.


이번 일정은 책상 위 보고가 아닌 현장에서 해법을 찾겠다는 메시지로 읽힌다. 명절을 앞둔 장보기 참여가 일회성 방문을 넘어 지역 소비 확산으로 이어질 수 있을지 기대가 모인다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
