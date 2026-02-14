영락공원서 생화 나눈다…광주, '플라스틱 조화 줄이기'

설 명절을 앞두고 광주시가 플라스틱 조화 사용을 줄이기 위한 친환경 성묘 캠페인을 추진한다. 시는 성묘객이 집중되는 설 연휴 기간 영락공원에서 생화를 무료로 배부하며 친환경 추모 문화 확산에 나선다.

광주광역시는 광주도시공사와 함께 시립묘지에서 '플라스틱 조화 없는 친환경 추모공원 캠페인'을 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 캠페인은 플라스틱 조화 사용을 줄이고 지속 가능한 성묘 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 광주시는 설 연휴가 시작되는 이날 오전 10시부터 영락공원에서 성묘객을 대상으로 국화 생화 2,000송이를 선착순 무료 배부할 예정이다.

이와 함께 시립묘지 내 플라스틱 조화 반입을 제한하고, 생화나 종이 등 친환경 소재 조화 사용을 권장한다. 플라스틱 조화는 혼합 재질로 제작돼 재활용이 어렵고, 장기간 햇볕에 노출될 경우 미세플라스틱으로 분해되는 등 환경오염 요인으로 지적돼 왔다.

광주시는 지난해 설과 추석 명절 기간 생화 8,500송이를 배부하고 플라스틱 조화 반입 제한을 시행해 폐기물 발생을 줄이는 효과를 거뒀다고 설명했다.

정미경 자원순환과장은 "성묘 문화 속 작은 선택이 환경을 지키는 실천으로 이어질 수 있다"며 "이번 설에도 플라스틱 조화 대신 생화 사용에 시민들의 참여를 부탁드린다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



