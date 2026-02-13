본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

경남소방본부, 설 앞두고 다중시설 안전관리 불시 단속 … 11곳 적발

영남취재본부 이세령기자

입력2026.02.13 19:17

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남소방본부가 설 연휴를 앞두고 많은 인원이 몰리는 대형 판매시설과 영화상영관 등 도내 다중이용시설 73곳을 대상으로 불시 단속에 펼쳐 11곳을 적발했다.


이번 단속은 화재 발생 시 대형 인명피해로 이어질 수 있는 위험 요인을 사전에 차단하고자 추진됐다.

점검 결과 도내 73곳 중 15％에 해당하는 11곳에서 자동화재탐지설비 등 소방시설 고장 및 작동 불량, 누전차단기 관리 소홀 등 전기분야 안전기준 미달이 확인됐다.


경남소방본부가 도내 대형 판매시설에서 불시 안전관리 단속을 벌이고 있다. 경남소방본부 제공

경남소방본부가 도내 대형 판매시설에서 불시 안전관리 단속을 벌이고 있다. 경남소방본부 제공

AD
원본보기 아이콘

도 소방본부는 소방시설 유지 관리 소홀 사항이 적발된 10건에 대해 즉시 시정명령을 발부해 빠른 개선을 지시했다.


타 법령 위반 소지가 있는 1건에 대해서는 행정기관에 통보해 조사를 의뢰했다.

도 소방본부는 ▲비상구 폐쇄 및 잠금 ▲소방시설 전원 차단(연동 정지) ▲피난 계단 내 물건 적치 등 3대 불법 행위에 대해서는 '무관용 원칙'을 적용한다고 강조했다.


중대 위법 사항이 발견되면 입건 및 과태료 부과 등 강력한 행정처분을 내려 재발을 막을 방침이다.


현장에서 발견된 경미한 사항은 즉시 시정하게 지도하고 관계인을 대상으로 화재 안전 컨설팅을 병행한다.


박승제 예방안전과장은 "관계인 스스로가 화재 예방의 최종 책임자라는 마음을 가져야 한다"며 "비상구 확보, 소방시설 정상 유지는 타협할 수 없는 원칙인 만큼, 도민 모두가 안전하고 편안한 설 명절을 쇨 수 있도록 자율 안전 관리를 빈틈없이 해 달라"고 당부했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다 3천명 넘는다" 상상초월 발병에…'후진국 되겠네' 싸늘한 민심 "이러다 3천명 넘는다" 상상초월 발병에…'후진국 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1만개 비치했는데 벌써 동나?" 밀라노 선수촌서 무료로 주는 '이것' 인기

"한국이 우리 대신 받아주네? 땡큐"…방한 중국인 급증에 日반응이

영하 추위 속 '수영복'만 입고 공연한 女 아이돌…보는 이들마저 '아찔'

경복궁 지키는 경비원, 중국인들이 집단 폭행…다음날 바로 출국

주식으로 '4억→68억' 대박 이뤄낸 공무원의 '이상한' 투자종목

"커피 나오셨습니다" 예의 갖춘 말투…불편하실까요?

'40년 무사고'도 진땀…고령운전자 운전능력 진단한다

새로운 이슈 보기