본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

휴가 떠나던 간호사, 비행기서 기도 막힌 승객 생명 구했다

김현정기자

입력2026.02.13 16:44

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

울산대학교병원 이소영 간호사
응급처치로 시민 구해

휴가를 떠나던 간호사가 응급처치로 시민의 생명을 구했다.


13일 울산대학교병원과 울산소방본부는 울산대학교병원 소속 간호사가 이륙 전 기내에서 갑자기 의식을 잃고 심한 경련을 일으킨 승객을 응급처치해 생명을 구했다고 밝혔다.

(해당 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다.) 픽사베이 픽사베이

(해당 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다.) 픽사베이 픽사베이

AD
원본보기 아이콘

지난 10일 오후 2시 30분께 울산공항 활주로에서 이륙을 준비하던 항공기에서 벌어진 일이다. 당시 탑승한 승객 한 명이 발작을 일으키고 있다는 119 신고가 접수됐다. 이 승객은 경련과 함께 혀가 말려들어 가 기도가 막히며 자칫 생명이 위험할 수 있는 급박한 상황이었다.


그 순간 건너편 좌석에 있던 한 여성이 망설임 없이 달려와 환자의 상태를 살폈다. 이 여성은 다른 승객에게 119에 신고하라는 지시한 뒤 환자의 상태를 살피면서 기도를 확보했고, 뒤이어 온 승무원들과 협력해 환자를 눕힌 뒤 응급처치를 진행했다. 같은 비행기에 타고 있던 울산대병원 6년 차 간호사 이소영(31) 씨였다.


이 씨의 빠른 대처 덕분에 환자는 곧 호흡을 회복했고, 현장에 도착한 구급차를 타고 병원으로 옮겨져 무사히 치료받았다. 당시 기내에서 감사 인사를 전했을 때 "당연히 해야 할 일을 했을 뿐"이라며 조용히 자리로 돌아갔다고 알려졌다.

이 간호사는 "비슷한 상황이 다시 발생하더라도 망설임 없이 나설 것"이라고 밝혔다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

데려올 때 38만원, 떠나보낼 때 46만…가슴으로 낳아 지갑으로 키우는 반려동물[펫&라이프] 데려올 때 38만원, 떠나보낼 때 46만…가슴으로 낳... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1만개 비치했는데 벌써 동나?" 밀라노 선수촌서 무료로 주는 '이것' 인기

"한국이 우리 대신 받아주네? 땡큐"…방한 중국인 급증에 日반응이

영하 추위 속 '수영복'만 입고 공연한 女 아이돌…보는 이들마저 '아찔'

경복궁 지키는 경비원, 중국인들이 집단 폭행…다음날 바로 출국

주식으로 '4억→68억' 대박 이뤄낸 공무원의 '이상한' 투자종목

"커피 나오셨습니다" 예의 갖춘 말투…불편하실까요?

'40년 무사고'도 진땀…고령운전자 운전능력 진단한다

새로운 이슈 보기