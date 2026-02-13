본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

부산대, 약사 국가시험 전국 수석 배출… “실력으로 증명한 약학 명문”

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.13 09:31

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

약학과 조호경 학생, 350점 만점에 327점 획득… 2026년 개교 80주년 겹경사

2026년 개교 80주년을 맞은 부산대학교가 약사 국가시험에서 전국 수석을 배출하며 약학 교육의 우수성을 다시 한번 입증했다.


부산대는 약학대학 약학과 6학년 조호경 학생이 지난 9일 최종 합격자가 발표된 '2026년 제77회 약사 국가시험'에서 전국 수석을 차지했다고 13일 전했다.

2026년 제77회 약사 국가시험'에서 전국 수석한 부산대 약학대학 조호경 학생.

2026년 제77회 약사 국가시험'에서 전국 수석한 부산대 약학대학 조호경 학생.

AD
원본보기 아이콘

지난 1월 23일 시행된 제77회 약사 국가시험에는 전국에서 1897명이 응시해 1747명이 합격, 합격률은 92.1%를 기록했다. 조호경 학생은 이번 시험에서 350점 만점에 327점(100점 환산 기준 93.4점)을 받아 전체 응시자 가운데 1위로 수석 합격의 영예를 안았다.

올해 시험은 처음으로 컴퓨터 시험(CBT) 방식이 도입됐고, 전체 1∼4교시 가운데 2·3교시의 난도가 높았다는 평가가 나왔으나, 조호경 학생은 침착한 대응으로 고득점을 기록한 것으로 전해졌다.


조호경 학생은 수석 합격 소감으로 "결과를 확인하는 순간 그동안 응원하고 지도해 주신 부모님과 교수님, 함께 공부해 온 동기들이 가장 먼저 떠올랐다"며 감사의 뜻을 표했다. 시험 준비 과정에 대해서는 "암기 위주보다는 기본 개념을 정확히 이해하고 약물과 임상 상황을 연결하는 데 집중했다"고 설명했다.


이어 "약 전문가로서 국민 건강과 가장 가까운 현장에서 신뢰받는 약사가 되기 위해 끊임없이 노력하겠다"며 "군 복무를 마친 뒤 적성과 강점을 살려 현장에서 의미 있는 첫걸음을 내딛고 싶다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'4억→68억' 주식대박 공무원 추앙받았는데…계좌인증 AI로 판별해보니 '4억→68억' 주식대박 공무원 추앙받았는데…계좌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1만개 비치했는데 벌써 동나?" 밀라노 선수촌서 무료로 주는 '이것' 인기

경복궁 지키는 경비원, 중국인들이 집단 폭행…다음날 바로 출국

"한국이 우리 대신 받아주네? 땡큐"…방한 중국인 급증에 日반응이

주식으로 '4억→68억' 대박 이뤄낸 공무원의 '이상한' 투자종목

"아내 없는 마지막 저녁, 제가 쏠게요"…당근에 나타난 장성규

'1세대 채굴자' 바빌로프 "지금이 비트코인 매수 기회"

"달러약세, 위안화 기축통화 될 기회"…中 학계서 자본시장 개방 촉구촉구

새로운 이슈 보기