본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

경복궁 지키는 경비원, 중국인들이 집단 폭행…다음날 바로 출국

서지영기자

입력2026.02.13 08:09

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경찰 조사 끝난 뒤 다음 날 바로 출국
출국정지 요청 해당하지 않아 규제 못해

경복궁에서 근무 중이던 경비원이 중국인 2명에게 집단폭행을 당하는 사건이 발생했다. 채널A 방송화면 캡처

경복궁에서 근무 중이던 경비원이 중국인 2명에게 집단폭행을 당하는 사건이 발생했다. 채널A 방송화면 캡처

AD
원본보기 아이콘

경복궁에서 근무 중이던 경비원이 중국인 2명에게 집단 폭행당한 사건이 발생했다.


12일 서울 종로경찰서는 중국 국적의 50대 남성 1명과 60대 남성 1명을 폭행 혐의로 수사 중이라고 밝혔다. 이들은 지난 2일 오후 3시30분쯤 서울 종로구 경복궁 향정원 인근에서 경복궁 경비원을 폭행한 혐의를 받는다.

경찰은 임의동행 형식으로 인근 파출소에서 두 사람의 폭행 혐의를 조사했다. 경찰은 폭행당한 직원이 국가유산청 소속이긴 하지만 공무원이 아닌 '공무직' 신분이라며 공무집행방해 혐의를 적용하지 않았다.


중국인 관광객들은 조사가 끝난 뒤 다음 날 출국한 것으로 파악됐다. 출국정지 요청은 사형, 무기, 장기 3년 이상 형을 필요로 하는데 이들은 이에 모두 해당하지 않아 출입국 규제를 할 수 없는 것으로 전해졌다.


종로서 관계자는 "수사는 거의 마무리됐고 피의자들을 검찰에 송치할 예정"이라고 말했다. 경찰은 이들이 향후 약식 기소돼 벌금형이 나올 경우 국외에 체류 중이라는 이유로 납부하지 않는다면 수배가 내려질 것이라고 덧붙였다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장 6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

경복궁 지키는 경비원, 중국인들이 집단 폭행…다음날 바로 출국

"1만개 비치했는데 벌써 동났다?" 밀라노 올림픽 선수촌서 무료로 나눠주는 '이것' 인기

"아내 없는 마지막 저녁, 제가 쏠게요"…당근에 나타난 장성규

"양갱 같다" 혹평에 "구우면 달라" 반박도…명절 '갈비 선물' 두고 설왕설래

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장

"너 매일 '이거' 한다더니 얼굴서 빛이 난다!"…8만명 분석했더니

국내 법원서 200억대 '코인 오지급' 부당이득반환 책임 인정 판결 나와

새로운 이슈 보기