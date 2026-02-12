LG전자, 보유 자사주 소각해 감자 결정

다음달 정기 주주총회 상정

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 121,400 전일대비 6,500 등락률 -5.08% 거래량 5,121,457 전일가 127,900 2026.02.12 15:30 기준 관련기사 LG전자, 다음달 23일 주총서 류재철 사장 사내이사 선임수익성 굳히는 'LG' VS 체질 개선 '삼성'…올해 가전 대전 승자는외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감 전 종목 시세 보기 close 가 보유 자사주 전량 소각을 통한 감자 결정을 12일 공시했다. 다음달 23일 열리는 정기 주주총회에 해당 안건을 상정한다.

LG전자는 이날 이사회를 열고 보통주 1749주 및 우선주 4693주 감자를 결의했다. 주당 액면가액은 5000원으로 감자 후 LG전자 자본금은 기존 9041억 6903만 원에서 9041억 3682만 원으로 소폭 감소한다. 발행주식 수는 보통주 1억 6288만 6387주·우선주 1718만 5992주에서 보통주 1억 6288만 4638주·우선주 1718만 1299주로 줄어든다.

대상 물량은 지난 2000년 (구)LG정보통신 합병 및 2002년 지주회사 체제 전환에 따른 일시적 회사 분할로 취득한 자사주다. LG전자는 다음달 23일 열리는 주주총회 승인을 거쳐 해당 자사주를 전량 소각할 예정이다.

LG전자는 이에 앞서 지난해 7월 배당가능이익 범위 내 취득한 자사주 76만 1427주를 전량 소각한 바 있으며, 지난달에는 1000억 원 규모 자사주 추가 매입도 공시했다.

LG전자는 "자사가 보유한 자기주식에 대해서만 무상 소각할 예정으로, 일반 주식의 소유 주식수에는 변동이 없고 구주권 제출 및 신주권 교부 절차도 없다"고 설명했다.





