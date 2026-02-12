본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광주대, 교육부 '교육국제화역량 인증대학' 선정

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.02.12 15:45

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
광주대학교 전경.

광주대학교 전경.

AD
원본보기 아이콘

광주대학교는 교육부가 주관한 '2025년 교육국제화역량 인증제 및 외국인 유학생 유치·관리 실태조사'에서 최종 인증대학으로 선정됐다고 12일 밝혔다.


교육부는 2025년 교육국제화역량 인증제 및 외국인 유학생 유치·관리 실태조사 시행 공고에 따라 대학별 제출 자료를 심사했으며, 교육국제화역량 인증위원회의 최종 심의를 거쳐 이날 최종 결과를 발표했다.

교육국제화역량 인증제는 우수한 외국인 유학생 유치 및 체계적인 관리 역량을 갖춘 대학을 선정해 한국 고등교육의 질적 수준과 국제적 신뢰도를 높이기 위한 제도다. 교육부는 매년 유학생 유치·관리 실태를 종합 점검하고, 일정 기준을 충족한 대학에 대해 인증을 부여하고 있다. 이번 인증의 유효기간은 오는 2030년 2월까지 4년이다.


광주대학교는 외국인 유학생 모집, 학사 및 생활 지원, 중도 탈락 관리 등 전반적인 관리 체계에서 우수성을 인정받아 인증을 획득했다. 이는 대학이 지속적으로 국제화 역량을 강화해 온 성과로 평가된다.


이기표 국제협력처장은 "이번 인증을 계기로 유학생 지원 체계를 더욱 고도화해 글로벌 경쟁력을 갖춘 대학으로 도약하겠다"며 "유학생들이 안정적인 환경에서 학업에 전념할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"암인 줄 알았네" 환자 불안 키우더니 '딱 걸렸다'…석달 만에 바뀐 판정 유보 "암인 줄 알았네" 환자 불안 키우더니 '딱 걸렸다'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

건강 위해 선택한 '제로 콜라'의 씁쓸한 배신

"양갱 같다" 혹평에 "구우면 달라" 반박도…명절 '갈비 선물' 두고 설왕설래

"나 마음의 병 있어"… Z세대의 당당 고백 열광, 왜

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장

올해 설 연휴, 한국인 관광객 절반은 이 나라 간다

"너 매일 '이거' 한다더니 얼굴서 빛이 난다!"…8만명 분석했더니

"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도체에서 나왔다

새로운 이슈 보기