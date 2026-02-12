부산항만공사, '부산항 AX' 본격화…"생산성 30% 높인다"(종합)

2030년까지 8921억원 투입

생산성 30% 높이고 인명사고 ‘제로’ 목표

한국형 자동화터미널 해외 진출도 추진

부산항만공사(BPA)는 정부의 인공지능(AI) 3대 강국 도약 전략을 뒷받침하고 글로벌 항만·물류 환경 변화에 대응하기 위해 '부산항 AX(AI 대전환) 추진계획'을 수립하고 본격적인 실행에 나선다고 12일 밝혔다. 2030년까지 총 8921억원을 투입해 부산항 생산성을 30% 끌어올리고, 항만 내 인명사고를 '제로(0)' 수준으로 낮추는 것이 핵심 목표다.

송상근 BPA 사장은 이날 해양수산부 부산 청사에서 가진 브리핑에서 "새 정부 출범 이후 조직 개편을 통해 디지털AI부를 신설하고 경영부사장을 단장으로 하는 AI 실무추진단을 꾸리는 등 전사적 대응 체계를 구축했다"며 "한국로봇산업진흥원, 네이버클라우드, 현대자동차 등과 업무협약을 맺고 항만 현장에 적용할 '피지컬 AI' 기술 구체화에도 속도를 내고 있다"고 말했다.

이번 계획은 정부 부처 업무보고와 해수부 공공기관 업무보고, 항만·물류 업계 및 연구기관 의견을 종합해 마련된 국내 항만 분야 최초의 AI 대전환 로드맵이다. BPA는 단순 디지털화를 넘어 항만 운영 전반에 AI를 적용한 '초연결 인공지능 항만' 구현을 비전으로 제시했다. 이를 통해 컨테이너 터미널 생산성 30% 향상, 항만 인명사고 제로화, 검증된 AI 기술 기반의 한국형 자동화터미널 완성 및 해외시장 진출을 추진한다는 구상이다.

BPA는 목표 달성을 위해 4대 전략과제와 12대 중점과제를 설정했다. 우선 'AI 기반 한국형 자동화터미널 완성'을 통해 기술 자립과 운영 효율 극대화를 노린다. 송 사장은 "국산 컨테이너 크레인과 트랜스퍼 크레인 제작·설치, 장비 통합 제어 시스템(ECS) 구축을 통해 항만 장비 운영의 자립 기반을 마련하고, AI와 디지털 트윈 기술을 활용해 컨테이너 적치 위치와 운영 시나리오를 최적화할 것"이라고 설명했다. 자율주행 야드트럭과 궤도 기반 자동운송시스템(트램셔틀) 도입도 병행한다.

'부산항 물류통합플랫폼 AX' 전략도 계획에 담겼다. 트럭 기사 전용 앱 '올컨e'에 음성 대화형 AI와 자동 예약·방문시간 추천 기능을 적용해 육상 물류 혼잡을 줄이고, 해상 물류 모니터링 시스템 'Port-i'를 통해 선박 도착 시간 예측과 대체 선박 추천 등 선석 운영 효율을 높인다. 여기에 글로벌 항만과 데이터를 연계하는 한국형 선박 기항 최적화(K-PCO)를 추진해 입항부터 출항까지 전 과정을 데이터 기반으로 관리한다는 계획이다.

안전사고 예방과 무인화를 위한 피지컬 AI 도입도 추진한다. 송 사장은 "AI 영상 분석을 통한 24시간 안전 모니터링, 작업자·장비·차량 간 충돌 위험 예측 시스템을 구축하고, 추락 위험이 높은 라싱 작업과 냉동 컨테이너 관리 업무에 로봇을 투입할 것"이라며 "크레인 와이어로프 결함 분석, 강풍 시 컨테이너 전도 예측 시뮬레이션 등 지능형 장비 진단 기술도 함께 도입할 예정"이라고 했다.

공공 AI 인프라와 협업 체계 구축에 나선다. 고성능 GPU 서버와 데이터센터를 조성해 중소 물류업체도 활용할 수 있는 공공 AI 인프라를 마련하고, 항만 건설·안전 데이터에 특화된 AI 챗봇과 개인 업무 보조 에이전트를 도입해 내부 행정 효율을 높인다. 전사 차원의 'BPA AI 추진단' 운영과 민간 기업·연구기관과의 협업도 강화할 방침이다.

BPA는 12대 중점과제와 38개 세부 실행과제를 단계적으로 추진하며, 공공성이 높은 AI 인프라 사업은 정부 및 관계기관과 협의를 거쳐 진행할 계획이다.

송 사장은 "부산항 AX 추진계획은 대한민국이 AI 3대 강국으로 도약하는 데 있어 항만·물류 분야의 핵심 동력이 될 것"이라며 "부산항의 운영 경험과 AI 기술을 결합해 글로벌 항만 시장의 퍼스트 무버가 되겠다"고 말했다.





부산=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



