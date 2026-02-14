[설 특집]"설 연휴 어디 가지?"…광주·전남 전통·현대 명소 이목

박물관·과학관서 민속 체험

나주·여수 등 관광지 활짝

담양·강진서 힐링 나들이도

2026년 병오년(丙午年) 설 연휴를 맞아 광주와 전남 지역이 귀성객과 관광객들을 위한 거대한 축제의 장으로 변신한다. 고유의 세시풍속을 체험할 수 있는 전통 행사부터 최신 트렌드를 반영한 '신상 핫플레이스'까지, 남도의 정취를 가득 담은 나들이 코스가 방문객들을 기다리고 있다. 이번 설 연휴 기간, 가족과 함께 떠날 수 있는 광주·전남의 주요 여행 거점을 종합 정리했다.

"도심에서 만나는 전통"… 광주, 민속 체험의 보고

광주광역시는 명절의 의미를 되새길 수 있는 참여형 민속 프로그램을 도심 곳곳에 배치했다.

먼저 광주역사민속박물관은 연휴 기간 '설맞이 한마당'을 열고 투호, 제기차기, 굴렁쇠 굴리기 등 전통 놀이 체험존을 운영한다. 특히 올해는 전문가의 고증을 거친 '복 노리개 만들기'와 '전통 문양 탁본 체험' 등 관람객들이 직접 기념품을 제작할 수 있는 코너를 대폭 강화했다.

국립광주박물관 역시 '설맞이 우리 문화 한마당'을 통해 관람객을 맞는다. 떡메치기 체험 후 갓 만든 인절미를 시식하는 프로그램은 매년 가족 단위 방문객들에게 가장 큰 인기를 끄는 대목이다. 국립광주과학관에서는 '설레는 과학놀이 한마당'이 개최되며, 전통 놀이 속에 숨겨진 과학적 원리를 아이들의 눈높이에서 설명해주는 이색적인 교육의 장이 펼쳐진다.

'나주 방문의 해' 포문… 전남 곳곳 희망의 메시지

전라남도는 '2026 나주 방문의 해'의 시작을 설 연휴 축제로 장식한다. 나주 영산강 정원 일원에서는 '희망의 연날리기 축제'가 개최된다. 영산강의 시원한 강바람을 타고 하늘을 수놓는 대형 방패연 퍼포먼스는 새해 첫 명절을 맞은 방문객들에게 장관을 선사할 전망이다. 나주 곰탕 거리와 연계한 미식 여행 코스는 귀성객들의 필수 방문지로 손꼽힌다.

진도와 해남을 잇는 명량해상케이블카는 명절 연휴 기간 특별 야간 운행에 나선다. 울돌목의 거센 물살 위로 떨어지는 서해의 낙조는 물론, 화려한 조명이 어우러진 진도대교의 야경을 감상할 수 있어 MZ세대 사이에서도 이미 '인생샷 명소'로 입소문이 났다.

전남 고흥의 우주발사전망대와 여수 예술랜드 등 지역 랜드마크들도 연휴 기간 정상 운영하며 손님맞이 채비를 마쳤다. 특히 여수 도심과 밤바다를 조망할 수 있는 해상케이블카와 오동도 일대는 야간 관광객들을 위한 맞춤형 경관 조명을 재정비했다.

"쉼과 여유"… 고즈넉한 남도 정원과 카페 투어

명절 피로를 씻어내고자 하는 이들에게는 담양과 강진 등 생태 관광지를 추천한다. 담양 죽녹원은 겨울에도 푸름을 간직한 대나무 숲길을 제공하며, 인근 관방제림과 메타세쿼이아 길은 산책하기에 더할 나위 없는 코스다. 최근에는 인근 창평 슬로시티의 한옥 카페들이 고풍스러운 멋과 현대적 감각을 결합한 메뉴를 선보이며 새로운 관광 거점으로 부상했다.

강진의 다산초당과 백련사는 고즈넉한 분위기 속에서 사색을 즐기기에 최적의 장소다. 특히 전남도가 지정한 민간 정원들은 저마다 독특한 테마로 무장해 '정원 여행'이라는 새로운 트렌드를 주도하고 있다. 보성의 녹차밭과 순천만 국가정원 역시 연휴 기간 한복 착용자 무료입장 등 다양한 혜택을 제공하며 관광객 유입에 힘을 보태고 있다.

안전하고 풍성한 연휴… "남도 정(情) 느껴보길"

광주시와 전남도는 설 연휴 기간 관광객들의 편의를 위해 주요 관광지의 방역과 교통 대책을 수립했다. 주요 터미널과 역에서 명소로 이어지는 '남도 한 바퀴' 순환 버스 노선을 점검하고, 관광안내소 운영 시간을 연장해 외지인들이 불편함 없이 여행을 즐길 수 있도록 지원할 방침이다.

2026년 설날, 전통 세시풍속의 향수를 간직한 박물관부터 첨단 야경이 빛나는 랜드마크까지 아우르는 '남도 한 바퀴' 코스는 귀성객과 여행객 모두에게 잊지 못할 추억의 페이지를 선사할 것으로 보인다.

광주시 관계자는 "이번 설 연휴는 전통과 현대, 자연과 도심이 조화를 이루는 지역만의 매력을 종합적으로 보여주는 기회가 될 것"이라며 "고향을 찾은 이들이 남도의 넉넉한 인심과 아름다운 풍광 속에서 새해의 활기찬 에너지를 얻어가길 기대한다"고 말했다.





