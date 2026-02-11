본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[포토] 이재원 빗썸 대표, 오지급 사태 사과..."이용자 피해 전액 보상"

김현민기자

입력2026.02.11 11:33

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 이재원 빗썸 대표, 오지급 사태 사과..."이용자 피해 전액 보상"
AD
원본보기 아이콘

이재원 빗썸 대표가 11일 국회 정무위원회에서 열린 빗썸 관련 긴급 현안질의에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"7개월 만에 14조 날렸다"…세계 500대 부자서 내려온 CEO[비트코인 지금] "7개월 만에 14조 날렸다"…세계 500대 부자서 내... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란

바이애슬론 동메달리스트의 참회…"바람피웠어요"

"이번에도 완전히 속았다"…'이것' 때문에 미친 듯이 진화 중인 스캠

김길리, 美에 걸려 넘어져…韓쇼트트랙, 불운에 혼성계주 결승행 무산

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

"누가 HBM4 주도권 잡나"…엔비디아 공급 앞둔 삼성·하이닉스 '초격차 진검승부'

글로벌 기관 투자가 40% "美 비중 축소"…조용히 번지는 '탈 달러'

새로운 이슈 보기