본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

배현진 "공천권, 지도부 전유물 아냐…민심은 징계못해"

유제훈기자

입력2026.02.11 11:10

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"고성국 징계, 시당 윤리위가 용기있게 해내"

국민의힘 서울시당위원장인 배현진 의원은 11일 중앙윤리위원회의 징계 절차 착수와 관련 "공천권은 지도부의 전유물이 아니"라며 "공천권은 국민과 시민의 것으로, 나를 정치적 단두대에 세워 껄끄러운 시당위원장을 징계할 수는 있겠으나 민심은 징계할 수 없을 것"이라고 말했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

배 의원은 이날 서울 여의도 당사에서 중앙윤리위원회 출석에 앞서 기자들과 만나 "윤리위가 제명·탈당이 아니라 당원권 정지 처분을 내려 한창 서울시 선거를 준비하고 있는 시당의 공천권 심사를 일제히 중단시키고 6개월간 쌓아온 조직을 해산하는 길로 가는 것은 우려스럽다"면서 이같이 밝혔다.


앞서 이상규 서울 성북구을 당협위원장은 시당위원장이 주도해 낸 한동훈 전 대표 징계 반대 입장문이 시당 전체의 의사인 것처럼 왜곡했다는 이유 등으로 중앙윤리위에 배 의원을 제소한 바 있다. 친한계는 이를 두고 '보수 유튜버 고성국씨 징계요구서 제출에 따른 보복', '시당 장악을 위한 시도'로 규정하고 반발하고 있다.

배 의원은 먼저 전날 시당 윤리위원회가 고씨에게 탈당 권고 징계를 내린 데 대해 "시당의 일관된 입장은 국민과 시민의 마음에 합당한 방향으로 가는 것"이라며 "중앙당이 처리하기 힘든 숙제를 시당 윤리위가 용기 있게 해낸 것으로 본다. (고씨가) 이의신청을 한다면 중앙윤리위로 공이 넘어갈 것"이라고 했다.


또 배 의원은 본인에 대한 징계 절차에 대해 "오늘 아침 시당 운영위원회에서 직접 제소한 당협위원장이 설명하는 과정에도 사실이 아닌 내용, 추정과 오해가 섞인 내용이 많아 (징계의) 근거가 희박하다는 당협위원장들의 지적이 있었다"면서 "윤리위가 상식적이고 합리적인 판단을 하고 있을 것이라 생각한다"고 전했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"7개월 만에 14조 날렸다"…세계 500대 부자서 내려온 CEO[비트코인 지금] "7개월 만에 14조 날렸다"…세계 500대 부자서 내... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란

바이애슬론 동메달리스트의 참회…"바람피웠어요"

"이번에도 완전히 속았다"…'이것' 때문에 미친 듯이 진화 중인 스캠

김길리, 美에 걸려 넘어져…韓쇼트트랙, 불운에 혼성계주 결승행 무산

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

"누가 HBM4 주도권 잡나"…엔비디아 공급 앞둔 삼성·하이닉스 '초격차 진검승부'

글로벌 기관 투자가 40% "美 비중 축소"…조용히 번지는 '탈 달러'

새로운 이슈 보기