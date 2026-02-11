본문 바로가기
수원시도서관, 시민과 함께 읽을만한 책 추천 받는다…2월18일까지

이영규기자

입력2026.02.11 09:36

경기 수원시도서관이 '수원시민 한 책 함께 읽기' 올해의 책 후보 도서를 이달 18일까지 추천받는다.


시민 주도형 독서 활동인 수원시민 한 책 함께 읽기는 올해의 책을 선정하고, 공연·강연·독서프로그램·체험 등 연계 프로그램을 운영해 시민들이 선정 도서를 함께 읽고 생각을 나누는 시민 참여 독서 운동이다.

시민이 후보로 추천한 일반 도서와 어린이도서 중 심사와 시민 투표를 거쳐 함께 읽을 올해의 책을 일반 도서 2권, 어린이 도서 2권, 수원의 작가 도서 1권 선정한다. 수원시도서관 자료실 내에 '올해의 책' 코너도 운영할 예정이다.


수원시민 한 책 함께 읽기 캠페인 안내 포스터

수원시도서관 홈페이지(www.suwonlib.go.kr)와 시정 참여 플랫폼 새빛톡톡에서 18일까지 추천할 수 있다. 2월 15일까지 수원시도서관에 방문해 추천할 수도 있다.


올해의 책 선정 기준은 ▲현존하는 국내 작가 작품 중 시중에서 구하기 쉬운 도서 ▲책 읽기의 즐거움과 독서의 유익성을 알릴 수 있는 도서 ▲교훈과 감동을 주는 도서 ▲독서토론 문화 활성화에 적합한 도서 다양한 독서문화 프로그램 기획·운영에 적합한 도서 ▲발간된 지 10년 이내 도서(수원의 책 제외) ▲수원 지역 출신 작가 도서, 수원을 주제로 한 도서 ▲초등학생이 쉽게 읽고 공감할 수 있는 도서 ▲ 청소년 이상 함께 읽을 수 있는 도서 등이다.

수원시도서관 관계자는 "2026 수원시민 한 책 함께 읽기 사업은 시민이 추천한 책을 매개로 소통하는 독서 운동"이라며 "올해의 책 선정에 시민들이 적극적으로 참여해 주시길 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
