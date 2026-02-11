본문 바로가기
[특징주]‘지난해 최대 실적’ BGF리테일 11%대↑

임춘한기자

입력2026.02.11

BGF리테일 이 지난해 최대 실적을 기록하면서 상승세를 보고 있다.


11일 오전 9시25분 BGF리테일은 전 거래일보다 11.25%(1만4200원) 오른 14만400원에 거래되고 있다.

IBK투자증권은 이날 보고서에서 BGF리테일에 대해 "연결자회사의 외부 경쟁력 확대에 따른 결과물이 나타나고 있다"며 목표주가를 19만원으로 상향 조정했다. 투자 의견은 '매수'를 유지했다.


연결자회사 중 BGF로지스는 영업이익이 52억원으로 전년 대비 13억원 늘었고, 휴먼넷은 12억원으로 8억원 늘었다. 푸드는 5억원, 네트워크는 32억원으로 각각 전년 대비 2억원과 4억원씩 증가했다.


남성현 IBK투자증권 연구원은 "편의점 업황이 과거 대비 둔화하고 있는 가운데 주요 자회사들이 내부 채널을 통해 성장 이후 경쟁력 확대를 구축했다"고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
