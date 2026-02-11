[특징주]‘지난해 최대 실적’ BGF리테일 11%대↑

BGF리테일 BGF리테일 282330 | 코스피 증권정보 현재가 135,550 전일대비 9,350 등락률 +7.41% 거래량 171,332 전일가 126,200 2026.02.11 09:57 기준 관련기사 [클릭 e종목]"BGF리테일, 자회사 실적 개선에 주목…목표가↑"BGF리테일, 보통주당 4100원 현금 배당BGF리테일, 지난해 영업익 2539억원…역대 최대 실적 전 종목 시세 보기 close 이 지난해 최대 실적을 기록하면서 상승세를 보고 있다.

11일 오전 9시25분 BGF리테일은 전 거래일보다 11.25%(1만4200원) 오른 14만400원에 거래되고 있다.

IBK투자증권은 이날 보고서에서 BGF리테일에 대해 "연결자회사의 외부 경쟁력 확대에 따른 결과물이 나타나고 있다"며 목표주가를 19만원으로 상향 조정했다. 투자 의견은 '매수'를 유지했다.

연결자회사 중 BGF로지스는 영업이익이 52억원으로 전년 대비 13억원 늘었고, 휴먼넷은 12억원으로 8억원 늘었다. 푸드는 5억원, 네트워크는 32억원으로 각각 전년 대비 2억원과 4억원씩 증가했다.

남성현 IBK투자증권 연구원은 "편의점 업황이 과거 대비 둔화하고 있는 가운데 주요 자회사들이 내부 채널을 통해 성장 이후 경쟁력 확대를 구축했다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



