역대 최장 춘절, 중국 관광객 최대 19만명 전망…방한 수요 44% 확대

역대 최장 중국 춘절 연휴를 맞아 정부와 관광 당국이 중국인 관광객 유치에 나섰다.

문화체육관광부는 한국관광공사와 함께 중국 춘절 연휴(15~23일) 기간 한국을 찾는 중국인 관광객의 여행 만족도를 높이기 위한 온·오프라인 행사를 추진한다고 11일 밝혔다.

문체부와 관광공사에 따르면, 올해 중국인 방한 관광은 지난해에 이어 증가세를 보이고 있다. 지난 1월 한국을 방문한 중국인 관광객 수는 전년 동기 대비 20% 이상 늘어났으며, 2025년 평균 증가율(19.1%)을 웃돌았다.

이번 춘절 연휴 기간 한국을 방문하는 중국인 관광객은 최대 19만 명으로, 지난해 춘절 일평균 대비 44% 증가할 것으로 전망된다. 춘절 혼잡을 피해 연휴 시작 전부터 방한하는 수요까지 더하면 방문 규모는 더욱 확대될 것으로 보인다.

중국 현지 여행업계에서는 가족 단위 방한 수요가 크게 늘고 있는 것으로 나타났다. 한국관광공사 중국지역센터장은 "중국 화북 지역을 중심으로 겨울방학과 맞물리며 가족 단위 방한 패키지 상품 모객 규모가 전년 대비 4~5배 증가했다"며 "산둥 지역에서는 서울과 부산을 함께 방문하는 2개 도시 상품 선호가 높아지는 등 단체 관광상품의 고급화도 진행 중"이라고 설명했다.

문체부와 관광공사는 중국인 개별관광객을 겨냥해 현지 플랫폼과 온라인여행사(OTA) 협업 마케팅도 강화하고 있다. 중국 최대 생활 플랫폼 '징둥', 국제 OTA '씨트립', 모바일 결제사 '위챗페이' 등과 협력해 방한 하루 관광상품, 국내 교통수단 할인권 등을 제공한다. 광저우 지역에서는 겨울 설경 체험 수요를 겨냥해 강원특별자치도와 함께 동계 관광상품 판촉에 나선다.

국내에서는 환대 행사를 통해 방한 분위기를 이어간다. 명동에서는 관광공사와 알리페이가 공동으로 환영 이벤트존을 운영하고, 제주국제공항에서는 '말띠 해'를 주제로 한 환대 부스를 마련해 기념품을 제공한다. 제주 친환경 관광 캠페인인 '제주와의 약속'을 알리는 지속가능 관광 홍보도 함께 진행한다.

문체부 관계자는 "중국인의 한국 여행은 쇼핑 중심을 넘어 체류형·일상형 관광으로 변화하고 있다"며 "케이-뷰티, 케이-미식, 케이-콘텐츠 등 한국의 생활문화를 자연스럽게 체험할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.





