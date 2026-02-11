대상, 日 최대 식품·유통 전시회 첫 참가… "일본 시장 본격 공략"

‘SMTS 2026’ 일본 지바현서 사흘간 개최

‘종가 일품김치·오푸드 고추장’ 등 주력 제품 소개

일본 최대 규모의 식품·유통 전시회 '슈퍼마켓 트레이드 쇼 2026(SMTS 2026)'에 차린 부스 모습. 대상 제공 AD 원본보기 아이콘

대상 대상 001680 | 코스피 증권정보 현재가 23,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 23,000 2026.02.11 개장전(20분지연) 관련기사 [오늘의신상]영화관서 즐기는 복음자리…‘딸기맛 팝콘’ 등 출시'킹달러'에 킹받네…식품업계, 수익성 '경고등'[오늘의신상]대상 종가, '봄동겉절이' 출시 전 종목 시세 보기 close 이 오는 18일부터 20일까지 사흘간 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 열리는 일본 최대 규모의 식품·유통 전시회 '슈퍼마켓 트레이드 쇼 2026(SMTS 2026)'에 처음으로 참가한다

대상은 올해로 60주년을 맞는 'SMTS(Supermarket Trade Show)'에 참가한다고 11일 밝혔다. SMTS는 일본 전국슈퍼마켓협회가 1967년부터 매년 주최해온 대표 유통 박람회로, 올해는 16개국의 2200여개 기업이 참여하고 일본과 글로벌 유통 바이어를 비롯한 7만여명 이상의 관람객이 방문할 것으로 보인다.

대상은 지난 70년간 조미류와 장류, 김치, 소스, 가공식품 등에서 폭넓은 제품 포트폴리오를 구축하면서 글로벌 시장 내 영향력을 확대하고 있다. 대상은 처음 참가하는 이번 박람회에서 발효 기술 기반의 장류와 김치 제품을 필두로 다양한 콘텐츠를 선보여 차별화된 경쟁력을 알리는 동시에 일본 시장 내 입지를 한층 강화한다는 계획이다.

대상 부스에서는 세계 3대 발효 전문 기업으로서의 노하우와 전문성을 바탕으로, 김치 브랜드 '종가(Jongga)'와 글로벌 식품 브랜드 '오푸드(O'food)'의 주력 제품을 선보인다.

이번 박람회에서 주력으로 선보이는 '종가 일품김치'는 종가만의 노하우로 완성한 한국식 김치 제조공정을 기반으로, 다섯 가지 특제 젓갈로 숙성해 깊고 풍부한 감칠맛을 살린 것이 특징이다. 김치를 처음 접하는 일본인도 부담 없이 즐길 수 있는 저발효 김치 '종가 엄선한 맛 김치'도 함께 선보인다. 또 고추장 명지인 전북 순창의 전통 제조공법을 계승해 만든 '오푸드 고추장' 등 차별화된 제품을 앞세워 K-푸드의 매력을 알릴 예정이다.

일본 소비자들이 정통 발효식품의 맛을 보다 친숙하게 경험할 수 있도록 일본 식문화 트렌드를 반영한 시식 프로그램도 상시 운영한다. 최근 일본 슈퍼마켓 채널에서 인기를 얻고 있는 마트용 즉석조리 식품 '델리카(Delica) 메뉴'를 콘셉트로, 김치와 고추장을 활용한 이색 레시피를 선보인다. 집에서도 간단하게 따라 할 수 있는 '볶음김치 계란 김밥', '미나리 고추장 새우강정' 등 트렌디한 한식 메뉴와 일본 일상식에 한국 발효 음식의 풍미를 더한 '네오 일식' 메뉴 '김치 참치마요 산도', '고추장 니쿠자가(고기감자조림)' 등 총 4종이다.

대상은 부스 디자인에도 심혈을 기울였다. 대상의 CI를 모티프로 나무의 나이테가 확장되는 수평형 '빅트리(Big Tree)' 구조물을 통해 지속적으로 성장하고 확장하는 기업의 비전을 형상화했다. 여기에 대형 LED 스크린을 활용해 공간을 연출하고, 실제 슈퍼마켓 매대를 구현한 전시 구성으로 현장을 찾은 바이어들이 제품 진열·운영 모습을 직관적으로 확인할 수 있도록 했다. 특히 한국의 장인 정신을 상징하는 시각적 요소로 한국 전통 자개 공예를 차용, 제품 브로슈어 및 시식 컨테이너 등 부스 전반에 적용해 대상의 장인 정신과 품질 철학을 전달할 계획이다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>