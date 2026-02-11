러트닉 상무장관 "엔비디아, AI칩 중국 규제 조건 감수해야"

엔비디아 아직 규제 조건 동의 안 해



하워드 러트닉 미국 상무장관은 10일(현지시간) 엔비디아의 인공지능(AI) 반도체인 H200 수출 관련 규제 조건에 대해 "엔비디아는 조건을 감수해야 한다"고 말했다.

러트닉 장관은 이날 미 연방 상원 세출위원회 소위원회 청문회에서 H200이 중국으로 수출된 이후 군사 정보 용도로 사용되지 않도록 어떻게 보장할 것인지를 묻자 "(수출) 허가 조건은 매우 구체적이고, 국무부와 공동으로 마련했다"며 이같이 밝혔다.

러트닉 장관이 언급한 '조건'은 엔비디아와 같은 수출 허가 신청 기업이 중국 기업에 H200을 수출할 때 엄격한 '고객확인제도'(KYC) 절차를 따라야 한다는 등의 상무부 단서 조항을 의미하는 것으로 보인다.

KYC는 중국 군부가 엔비디아의 해당 칩에 접근하지 못하도록 하는 절차로 H200을 수입하는 중국 업체가 증명해야 한다. 엔비디아는 현재 상무부의 조건에 아직 동의하지 않았다고 로이터통신이 보도한 바 있다.

러트닉 장관은 '중국이 엔비디아와 체결한 계약 조건을 이행할 것으로 보느냐'는 질문에 "그 판단은 미국 대통령이 하도록 하겠다"고 답했다.

한편, 러트닉 장관은 트럼프 2기 행정부 출범 이후 달러가 약세를 보이는 것에 대해 "수년간 달러는 미국이 세계에 수출하는 것을 막기 위해 인위적으로 강세였다"며 "따라서 현재 달러 가치는 더 자연스럽다"고 말했다.

이어 "우리는 더 많은 상품을 수출하고, 이게 우리 국내총생산(GDP)이 크게 성장한 이유"라며 "(작년) 3분기 GDP 성장률은 4.4%였고, 개인적으로 나는 4분기 성장률이 5%를 넘고 (올해) 1분기에 6%를 넘을 수도 있다고 본다. 달러 약세로 수출이 증가하고, 관세로 인해 수입이 감소했기 때문"이라고 덧붙였다.





뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



