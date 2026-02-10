"저출산 패닉, 이미 한국보다 더 심각"…아이 대신 '이것' 키우는 中청년층

中 Z세대 사이에서 유행하는 '인형 육아'

친자식처럼 인형 키워…시장 규모도 팽창

중국의 저출산 문제가 이미 한국보다 더 심한 수준에 접어들었다는 분석이 나오는 가운데, '인형 육아'가 새로운 청년층 문화로 퍼지고 있어 관심이 쏠린다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 10일(현지시간) 중국 Z세대(1020 세대) 사이에서 인기를 끌고 있는 '인형 육아' 문화 현상에 대해 소개했다.

실제 인형 육아에 쓰이는 봉제 인형들. 개당 40~100위안에 판매된다. SCMP 캡처

매체는 "중국의 젊은 여성들이 솜인형을 친자식처럼 키우고 있다"며 "고통 없는 모성을 추구하는 새로운 육아 트렌드"라고 분석했다. 인형 육아는 단순한 수집 취미나 인형 놀이에 그치지 않는다. 인형을 '키우는' 청년들은 인형의 생일을 축하하기 위해 비싼 레스토랑을 예약하고, 고가의 천 소재 옷을 선뜻 구입하기도 한다. 인형과 함께 휴양지로 여행을 떠나는 이들도 있다.

SCMP에 따르면 중국의 인형 육아는 2023년 한 사회관계망서비스(SNS) 게시글에서 시작됐다고 한다. 한 여성이 인형을 들고 하이디라오(중국의 훠궈 식당)에 들러 "인형에 앉힐 아기 의자를 달라"고 요구했으나 거절당했다는 내용이었다. 이 여성은 "하이디라오는 평소 최고 수준의 서비스로 유명하지만, 내 인형을 위한 물을 채워주거나 생일 축하 노래를 불러주기는 거부했다"며 "솜인형 애호가를 거부하는 걸까"라고 토로했다.

해당 글은 온라인상에서 격렬한 논란을 불러일으켰다. 이후 중국에선 솜인형을 들고 다니는 인형 애호가가 급증했으며, 최근 이들은 '인형 엄마'로 불리고 있다. 인형 엄마는 자신이 주문한 인형이 도착하기까지 걸리는 시기를 '임신'이라고 칭하며, 인형의 옷을 입히고, 화장하고, 가발로 헤어 스타일을 바꾸거나 함께 나들이를 나간다.

인형 엄마들 사이에서 인기를 끄는 인형은 약 40~100위안(약 8000~2만원) 수준으로 알려졌다. 그러나 비용 대부분은 인형 본체가 아닌 치장품에서 나온다. 옷, 신발, 가발, 소품 등에 투입되는 비용은 수십만원을 가볍게 능가하는 것으로 알려졌다. SCMP에 따르면 중국의 인형 시장은 2023년 이미 14억달러(약 2조417억원)를 돌파했으며, 2016년부터 2023년까지 연평균 11%의 높은 성장률을 기록했다.

한편 중국의 저출산 문제는 이미 심각한 수준에 이른 것으로 조사됐다. 중국의 저명한 인구학자 량중탕은 지난달 21일 대만 '중앙통신'에 "중국의 합계출산율은 2024년 이미 0.7명 수준으로 떨어졌을 것"이라며 "일본(1.15명)이나 한국(0.75명)보다도 낮은 수준"이라고 주장했다. 중국 국가통계국에 따르면 중국의 지난해 총인구는 339만명 감소한 14억489만명이었다. 2022년 이후 가장 큰 감소 폭을 보였다.





임주형 기자



