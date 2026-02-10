"원재료값 상승"…버거킹 와퍼·감자튀김 가격 최대 4.5% 인상

버거 단품 200원, 스낵 100원 인상

버거킹은 원자재와 제반 비용이 상승해 일부 제품 가격을 인상한다고 10일 밝혔다. 버거 단품은 200원 오르고 스낵과 디저트 등 사이드 메뉴는 100원 인상된다.

버거킹의 대표 메뉴인 '와퍼'는 7200원에서 7400원으로 , '와퍼 주니어'는 4800원에서 5000원으로 각각 2.7%, 4.1% 인상된다. '프렌치프라이' 가격은 2200원에서 2300원으로 4.5% 오른다.

버거킹 관계자는 "수입 비프 패티와 번, 채소 등 주요 원자재 가격이 큰 폭으로 상승하고 각종 외부 요인에 따른 원가 부담이 확대됐다"며 "고객 부담을 최소화하기 위해 인상 폭을 실질적인 원가 상승분 이하로 책정했다"고 말했다.

한편 버거킹은 지난해 1월에도 일부 제품 가격을 100원씩 인상했다.





