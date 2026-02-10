본문 바로가기
"원재료값 상승"…버거킹 와퍼·감자튀김 가격 최대 4.5% 인상

임혜선기자

입력2026.02.10 11:05

버거 단품 200원, 스낵 100원 인상

버거킹은 원자재와 제반 비용이 상승해 일부 제품 가격을 인상한다고 10일 밝혔다. 버거 단품은 200원 오르고 스낵과 디저트 등 사이드 메뉴는 100원 인상된다.


버거킹의 대표 메뉴인 '와퍼'는 7200원에서 7400원으로 , '와퍼 주니어'는 4800원에서 5000원으로 각각 2.7%, 4.1% 인상된다. '프렌치프라이' 가격은 2200원에서 2300원으로 4.5% 오른다.

버거킹 관계자는 "수입 비프 패티와 번, 채소 등 주요 원자재 가격이 큰 폭으로 상승하고 각종 외부 요인에 따른 원가 부담이 확대됐다"며 "고객 부담을 최소화하기 위해 인상 폭을 실질적인 원가 상승분 이하로 책정했다"고 말했다.


한편 버거킹은 지난해 1월에도 일부 제품 가격을 100원씩 인상했다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

