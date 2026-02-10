본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"선지 앞으로 먹지 말아야지"…사망 현장서 SNS 올린 경찰관

박지수인턴기자

입력2026.02.10 11:16

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

당사자 "현장 경찰, 고생한다는 취지"
경기 광명서, 감찰 진행…엄중 조치

한 경찰관이 자신의 SNS에 올린 현장 사진. 온라인커뮤니티 캡처

한 경찰관이 자신의 SNS에 올린 현장 사진. 온라인커뮤니티 캡처

AD
원본보기 아이콘

사망 사건 현장 처리를 위해 출동한 경찰관이 고인을 조롱하는 듯한 게시물을 올린 사실이 드러나 충격을 주고 있다.


9일 경기남부경찰청은 경기 광명경찰서 관할 지구대 소속 A 경위에 대해 감찰을 벌이고 있다고 밝혔다.

A 경위는 지난 6일 광명에서 발생한 한 변사 사건 현장에 출동해 촬영한 현장 사진을 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "이게 뭔지 맞춰(맞혀)보실 분?" 등의 문구와 함께 게시한 것으로 전해졌다.


심지어 혈흔으로 추정되는 사진과 함께 "선지를 앞으로 먹지 말아야지"라며 고인을 모욕하는 듯한 글을 올리기도 했다. 해당 게시물은 당일 삭제됐으나, 이미 캡처본 등을 통해 퍼진 상태였다.


경찰은 A 경위에 대해 직위해제 등을 검토하고 있다. 광명서 관계자는 "A 경위는 현장 경찰관들이 고생한다는 취지로 게시물을 올렸다고 진술하고 있다"며 "현재 감찰에 착수한 상태며, 결과에 따라 엄중히 조치하겠다"고 말했다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

스마트폰만 달고 살더니…'부모보다 지능 낮은 첫 세대' 경고 스마트폰만 달고 살더니…'부모보다 지능 낮은 첫 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

"가성비의 배신?"…샤오미 무선 이어폰서 통화정보 샌다

"나는 살찌는 체질일까"…10초 동안 입에 이것 물어보세요

올림픽 누빈 피겨소년…엔하이픈 성훈 "꿈의 무대서 열정 확인"

6·27대책 이후 주식·채권 팔아 서울에 집 산 돈 2조원 넘어

"돈 안 되면 쳐낸다"…대기업 계열사 3개월 전보다 42개↓

새로운 이슈 보기