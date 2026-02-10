본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

횡성군, '맞춤형 청년창업지원사업' 추진…1인당 1500만원 지원

이종구기자

입력2026.02.10 09:29

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

3월13일까지 예비 창업자 모집
인테리어·개발비 등 창업 초기 비용 뒷받침

강원도 횡성군이 창업을 희망하는 지역 청년들의 경제적 부담을 덜어주고 지속 가능한 일자리 창출을 위해 '2026년 횡성군 맞춤형 청년창업지원사업'을 추진한다.

횡성군청 전경.

횡성군청 전경.

AD
원본보기 아이콘

이번 사업은 횡성군에 주소를 둔 18세 이상 45세 이하 예비 청년 창업자를 대상으로 하며, 선정된 창업가에게는 1인당 1500만원의 창업 지원비가 지급된다. 지원금은 점포 인테리어비, 신제품 개발비, 재료비, 홍보비, 임차료 등 초기 창업에 필수적인 항목으로 사용할 수 있다. 다만, 인건비성 경비나 사업과 직접 관련 없는 공과금, 일반 사무용품 및 자산 형성 비용 등은 지원 대상에서 제외된다.


신청서류 및 기타사항은 횡성군 홈페이지 고시공고란에서 확인이 가능하며 모집기간은 2월 9일~3월 13일까지이고, 접수는 횡성군 경제정책과 일자리팀으로 방문 접수하면 된다.

참여를 희망하는 청년은 오는 3월 13일까지 신청 서류를 구비해 횡성군청 경제정책과 일자리팀으로 방문 접수하면 된다. 자세한 사항은 횡성군 홈페이지 고시공고란을 통해 확인할 수 있다.


이영철 군 경제정책과장은 "이번 사업이 관내 청년들의 일자리 창출과 지역 상권 활성화에 기여할 것으로 기대한다"며 "지역 특성을 살린 청년 창업자를 발굴하고 육성하여 청년들이 지역에 안정적으로 정착하고 경제 성장을 이끌 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지지율에 별 타격 없네…"이상해" 콕 집더니 李, 양도세 중과 '등록임대'로 전선 확대 지지율에 별 타격 없네…"이상해" 콕 집더니 李, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"부모보다 지능 낮은 첫 세대?"…Z세대 '성적 역주행' 경고

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

"하루 커피 2~3잔, 치매 위험 낮춘다…디카페인은 아냐"

"정치인? 아이돌?", "국민 리더 선언"…'한동훈 콘서트' 말말말

"끔찍하고 역겨워" 트럼프, 美 최대 스포츠 '슈퍼볼' 맹비난…왜?

6·27대책 이후 주식·채권 팔아 서울에 집 산 돈 2조원 넘어

유럽 안보 전문가들 "트럼프, 전후질서 해체"…美 반박

새로운 이슈 보기