횡성군, '맞춤형 청년창업지원사업' 추진…1인당 1500만원 지원

강원도 횡성군이 창업을 희망하는 지역 청년들의 경제적 부담을 덜어주고 지속 가능한 일자리 창출을 위해 '2026년 횡성군 맞춤형 청년창업지원사업'을 추진한다.

이번 사업은 횡성군에 주소를 둔 18세 이상 45세 이하 예비 청년 창업자를 대상으로 하며, 선정된 창업가에게는 1인당 1500만원의 창업 지원비가 지급된다. 지원금은 점포 인테리어비, 신제품 개발비, 재료비, 홍보비, 임차료 등 초기 창업에 필수적인 항목으로 사용할 수 있다. 다만, 인건비성 경비나 사업과 직접 관련 없는 공과금, 일반 사무용품 및 자산 형성 비용 등은 지원 대상에서 제외된다.

신청서류 및 기타사항은 횡성군 홈페이지 고시공고란에서 확인이 가능하며 모집기간은 2월 9일~3월 13일까지이고, 접수는 횡성군 경제정책과 일자리팀으로 방문 접수하면 된다.

참여를 희망하는 청년은 오는 3월 13일까지 신청 서류를 구비해 횡성군청 경제정책과 일자리팀으로 방문 접수하면 된다. 자세한 사항은 횡성군 홈페이지 고시공고란을 통해 확인할 수 있다.

이영철 군 경제정책과장은 "이번 사업이 관내 청년들의 일자리 창출과 지역 상권 활성화에 기여할 것으로 기대한다"며 "지역 특성을 살린 청년 창업자를 발굴하고 육성하여 청년들이 지역에 안정적으로 정착하고 경제 성장을 이끌 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





