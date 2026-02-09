"시끄럽네"…'처녀 수입' 발언한 진도군수, 이번엔 군민에 욕설

與, '여성 수입' 발언 김희수 진도군수 제명

스리랑카·베트남 여성 관련 발언으로 논란을 빚었던 김희수 전남 진도군수가 이번에는 군민과의 대화 자리에서 욕설을 해 또다시 도마에 올랐다.

9일 연합뉴스에 따르면 김 군수는 이날 군내면 군내중학교에서 열린 군민과의 대화에서 도로 개설 문제 등을 놓고 지역민과 대화하던 중 욕설을 내뱉었다. 김 군수는 민원인이 언성을 높이자 "아, 고놈도 시끄럽네"라고 말한 뒤 곧바로 일어서 "이 ××의 ××"라며 욕설한 것으로 전해졌다.

"베트남 처녀 수입" 발언 논란도

김 군수가 부적절한 발언으로 논란을 빚은 건 이번이 처음이 아니다. 앞서 김 군수는 지난 4일 해남문화예술회관에서 열린 광주·전남 행정통합 '찾아가는 타운홀미팅'에서 "광주전남이 통합할 때 인구 소멸에 대한 것을 법제화해서 정 못하면 스리랑카나 베트남이나 그쪽 젊은 처녀들 좀 수입을 해서 농촌 총각들 장가도 보내야 한다"고 주장했다. 해당 발언은 유튜브 생중계를 통해 실시간으로 송출됐다.

논란이 일자 김 군수는 사과문을 내고 "농어촌 지역의 심각한 인구 감소와 결혼·출산 기반 약화라는 구조적 문제를 지적하며, 산업 활성화만으로는 인구소멸 문제를 해결할 수 없어 광주·전남 통합 지자체 및 국가 차원의 적극적인 제도적 대응이 필요하다는 취지에서 나온 것"이라고 해명했다.

그는 이어 "농어촌 지역 남성들의 결혼을 장려해 농어촌의 지속 가능성을 높이고자, 외국 미혼 여성의 유입을 늘려야 한다는 발언을 하고자 했는데, '수입'이라는 단어를 잘못 선택해 부적절한 발언을 하는 실수를 했다"며 "이번 발언으로 상처를 받았을 분들께 다시 한번 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

한편 더불어민주당은 이날 최고위원회의에서 만장일치로 김 군수를 전격, 제명했다. 진도군 관계자는 연합뉴스를 통해 "민원인과 대화하던 중 본의 아니게 거친 말이 오고 간 것 같다"며 "불미스러운 일이 잇따라 송구스럽다"고 말했다.





