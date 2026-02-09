HD한국조선해양 은 보통주 1주당 9100원의 현금 배당을 결정했다고 9일 공시했다.
시가배당율은 2.2%다. 배당금 총액은 6435억원이다. 배당 기준일은 오는 27일이다.
장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
HD한국조선해양, 주당 9100원 현금 배당
2026년 02월 09일(월)
HD한국조선해양 은 보통주 1주당 9100원의 현금 배당을 결정했다고 9일 공시했다.
시가배당율은 2.2%다. 배당금 총액은 6435억원이다. 배당 기준일은 오는 27일이다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망
"한국산 먹고 구토…수입·판매 전면 중단" 홍콩도 노로바이러스 비상
"美 증시 이번주 330억달러 매물 폭탄" 골드만삭스 경고
"소방관에 선의로 건넨 커피 50잔, 민원으로 돌아왔다"
"판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼냈다
"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망
홍콩서 한국산 생굴 수입·판매 전면 중단…노로바이러스 식중독 원인 지목
"제발 그만" 애원에도 무차별 폭행…용인 학폭 영상에 비난 '봇물'
"논문 필요 없다" 中 또 다른 실험…'신기술'만 있으면 박사 된다
엔비디아 독주에 균열?…"삼성·하이닉스엔 기회" 인텔 승부수