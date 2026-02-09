HD한국조선해양, 주당 9100원 현금 배당

HD한국조선해양 HD한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 387,500 전일대비 8,000 등락률 -2.02% 거래량 269,313 전일가 395,500 2026.02.09 13:47 기준 관련기사 HD한국조선해양, 아비바 설계 SW 계약…조선 3사 시스템 묶는다HD현대, '바람 추진' 윙세일 해상 시험 돌입…5만t 탱커에 실증인도 타밀나두주 정부 대표단, 울산 HD현대重 방문 전 종목 시세 보기 close 은 보통주 1주당 9100원의 현금 배당을 결정했다고 9일 공시했다.

시가배당율은 2.2%다. 배당금 총액은 6435억원이다. 배당 기준일은 오는 27일이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



