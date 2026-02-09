본문 바로가기
네이버웹툰 인기 IP '별을 품은 소드마스터' 모바일 RPG로 개발

노경조기자

입력2026.02.09 09:03

스튜디오 리코-코드드래곤 개발 착수

네이버웹툰은 자회사 스튜디오 리코가 글로벌 인기 웹툰 '별을 품은 소드마스터' 지식재산권(IP) 기반의 모바일 신작 게임 개발에 돌입했다고 9일 밝혔다.


'별을 품은 소드마스터'. 네이버웹툰 제공

웹툰은 동명의 웹소설을 원작으로 한 노블코믹스다. 슬럼가 출신 소년 '블라드'가 전설적인 기사와 만나 소드마스터로 성장하는 과정을 그리며, 한국어·영어·일본어 등 10개 언어로 전 세계 독자들과 만나고 있다. 글로벌 누적 조회 수는 2억5000만회를 돌파했다.

개발진은 웹소설에서 웹툰으로 이어지며 거대한 세계관을 구축한 원작의 서사와 액션 연출을 모바일 환경에 최적화된 액션 역할수행게임(RPG)으로 구현한다는 계획이다. 원작 세계관에 충실하되 게임 내 독창적인 설정과 확장 요소를 추가해 차별화된 즐거움을 제공하고, 신규 유저들도 액션 RPG 본연의 재미를 만끽할 수 있게 한다. 스튜디오 리코가 퍼블리싱하고 게임 개발사 코드드래곤이 협력한다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
