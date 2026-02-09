본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

연예스타

가수 박진영, 일본 도쿄 단독 콘서트 '해피 아워' 마쳐

이이슬기자

입력2026.02.09 08:52

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
박진영. JYP엔터테인먼트 제공

박진영. JYP엔터테인먼트 제공

AD
원본보기 아이콘

가수 박진영이 지난 5일 일본 도쿄 카나데비아 홀에서 단독 공연을 개최하고 현지 관객과 만났다고 JYP엔터테인먼트가 9일 밝혔다.


이번 공연은 지난해 12월13~14일 서울에서 열린 '해피 아워(HAPPY HOUR)' 콘서트의 일환으로 진행했다. 같은 해 2월 열린 데뷔 30주년 기념 콘서트 '스틸 제이와이피(Still JYP)' 이후 약 1년 만의 일본 무대다.

박진영은 이날 공연에서 밴드 연주에 맞춰 최신곡 'Happy Hour(퇴근길)'를 포함해 '날 떠나지마', '너의 뒤에서' 등 대표곡들을 라이브로 선보였다. 직접 작사·작곡한 니쥬(NiziU)의 '메이크 유 해피(Make you happy)', 트와이스의 '필 스페셜(Feel Special)' 등 K팝 히트곡 무대도 이어졌다. '난 여자가 있는데' 무대에서는 관객과 함께 호흡을 맞추는 이벤트도 진행했다.


무대에는 그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 멤버 아이엔이 게스트로 출연했다. 박진영은 아이엔과 2AM의 '이 노래'를 가창하고, 비의 '나로 바꾸자'로 댄스 무대를 꾸몄다. 공연 후반부에는 랫츠 & 스타의 '메구미노 히토'를 비롯해 사잔 올 스타즈의 '이토시노 에리' 등 일본 유명곡을 가창하며 현지 팬들의 호응을 얻었다.


박진영은 "무대에 계속 설 수 있는 이유는 여러분의 응원 덕분"이라며 "행복을 선물해 주셔서 감사하고 내년에 다시 만나자"라고 소감을 밝혔다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들] 또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나도 이런 사고 당해 봤으면"빗썸 사태, 해외 누리꾼도 관심

"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망

"너무 위험해" 금기의 기술…50년 만에 '백플립' 보란 듯 성공시킨 말리닌

"호텔 방 불 켜는 순간 시작"…'180개 몰카' 자랑, 소름 돋는 中불법촬영 실태

홍준표 "국힘, 어차피 지방선거 못 이겨…정통 보수로 일어설 수 있을까"

"엔비디아 알파마요, 자율주행 생태계 주도…종속 우려는 과제"

정수기 만드는 코웨이는 어떻게 국내 침대 시장 1위가 됐나

새로운 이슈 보기