홍준표 "국힘, 어차피 지방선거 못 이겨…정통 보수로 일어설 수 있을까"

김성욱기자

입력2026.02.09 08:40

홍준표, 국민의힘 상황 춘추전국시대에 비유
"지도자는 사라지고 난쟁이들이 키 자랑 중"
"혁명보다 어려운 혁신인데 해낼 수 있을지"

홍준표 전 대구시장이 최근 내홍을 겪고 있는 국민의힘의 상황을 춘추전국시대에 빗대며 "난쟁이들이 키 자랑하는 꼴"이라고 평가했다.


제21대 대통령후보자 국민의힘 3차 경선 진출에서 탈락한 홍준표 후보가 29일 오후 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 진출자들의 소감을 듣고 있다. 2025.4.29 국회사진기자단

제21대 대통령후보자 국민의힘 3차 경선 진출에서 탈락한 홍준표 후보가 29일 오후 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 진출자들의 소감을 듣고 있다. 2025.4.29 국회사진기자단

홍 전 시장은 8일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "보수 진영을 탄핵으로 궤멸시킨 두 용병(윤석열 전 대통령과 한동훈 전 국민의힘 대표)의 인질이 된 국민의힘이 용병 세력을 척결하고 재기할 수 있을까?", "당내 암약하는 용병 추종 세력들을 척결하고 정통 보수주의로 다시 일어설 수 있을까?"라는 물음을 던졌다.

현 장동혁 지도부에 대해서는 "혁명보다 어려운 것이 혁신인데 지금의 당 대표가 그걸 해낼 수 있을까?"라며 "지난 2017년 당 대표를 맡았을 때 친박계(친박근혜계)와 배신자들을 제대로 청산하지 못한 탓에 지금의 패망적 상황이 또 닥친 것인데 이번에는 과연 당내 분탕 세력들을 정리할 수 있을까"라고 했다.


그는 "지방선거는 중요하지 않다. 정권 교체 직후 총선이나 지방선거는 야당이 이길 수 없는 선거"라며 "그러나 당을 올바르게 세우는 일은 참으로 긴요하고 중요한 문제"라고 강조했다.


홍 전 시장은 곧 다시 글을 올리며 과거 당 대표 시절을 회고했다. 그는 "지난 2017년 10월쯤 내가 당 대표로서 이승만·박정희·김영삼 전 대통령의 존영을 당사에 걸었다. 이는 건국, 산업화, 민주화의 상징인 세 분의 뜻을 계승해 선진 대국으로 나아가자는 의지였다"고 말했다.

또 "최근 김영삼 전 대통령의 자제분이 그 사진을 내리라고 요구한 것은 그만큼 당에 실망했다는 뜻으로 참 유감스러운 일"이라며 "지금의 국민의힘은 정통 보수의 맥을 잇지 못하고 잡탕들의 난투극으로 변질한 것에 대해 참으로 유감스럽다"고 지적했다. 그러면서 "춘추전국시대 난맥상을 보는 듯하다"며 "지도자는 사라지고 난쟁이들이 키 자랑하는 꼴이 돼버렸으니 어찌 한심하지 않겠는가"라고 꼬집었다.


최근 고(故) 김영삼 전 대통령의 아들인 김현철 김영삼대통령기념재단 이사장은 국민의힘 회의실과 국민의힘 당사에 걸려 있는 김 전 대통령 사진을 내리라고 요구한 바 있다. 김 이사장은 지난 5일 SNS에 "전두환 사진 걸라는 극우 유튜버의 주문에 무응답으로 호응하는 장동혁 지도부"라며 "이미 과거 군사정권 후예라고 자처하는 국민의힘을 보면서, 더는 그곳에 있어야 할 이유가 없는 김 전 대통령의 사진을 당장 내려주기를 바란다"라고 요구했다.


앞서 국민의힘에 입당한 보수 유튜버 고성국 씨가 국민의힘 당사에 전두환·노태우·박근혜·윤석열 전 대통령 사진을 걸어야 한다고 주장해 논란이 됐다. 다만 장동혁 대표는 "전혀 검토한 바 없다"며 "국민의힘은 김 전 대통령이 민주화를 위해 헌신해 오셨던 공적에 대해 지금도 존중하고 높이 평가하고 있다"고 했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr
