"우리도 출전했어요"…'동계올림픽 이색 출전국'

밀라노·코르티나담페초에 1명 파견 17개국

에콰도르 로드리게스 협회장, 코치, 선수 역할

에리트레아, 기니비사우, 케냐, 몰타도 참가

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 이색 국가의 출전이 화제다.

7일(현지시간) 미국 신문 USA 투데이에 따르면 이번 대회에 선수 1명을 내보낸 나라는 총 17개국이다. 베냉, 볼리비아, 콜롬비아, 에콰도르, 에리트레아, 기니비사우, 케냐, 말레이시아, 몰타, 모나코, 나이지리아, 파키스탄, 푸에르토리코, 산마리노, 싱가포르, 우루과이, 베네수엘라 등이다. 눈, 얼음과 어울리지 않는 나라들이 대부분이다.

에콰도르의 유일한 국가대표로 나온 클라우스 로드리게스는 1979년생 알파인 스키 선수다. 에콰도르에서 태어나 호주에서 지냈고, 스위스에서 훈련해왔다. 2016년 에콰도르 스키협회를 주도적으로 창설했고 2018년 평창 동계올림픽에서 에콰도르 사상 첫 동계올림픽 출전 선수가 됐다. 이번 대회에서는 협회장, 코치, 선수 '1인 3역'을 하고 있다.

아프리카 국가인 에리트레아 선수단이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막식에서 입장하고 있다. 밀라노=AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

아프리카 국가인 에리트레아는 국제올림픽위원회(IOC)보다 회원국 수가 많다는 국제축구연맹(FIFA)에서도 랭킹에 포함되지 않을 만큼 폐쇄적인 국가다. 에리트레아는 알파인 스키 선수인 섀넌 오그브나이 아베다가 역시 2018년 평창에서 에리트레아 사상 첫 동계올림픽 출전 역사를 썼고, 이번 대회까지 3회 연속 동계올림픽 무대에 나선다. 아베다는 캐나다에서 태어난 에리트레아 난민 가정 출신이다.

동계 스포츠 강국이 몰려 있는 유럽에서도 '미니 선수단'을 보낸 나라가 몰타, 모나코, 산마리노 3개나 있다. 몰타는 노르웨이인 아버지와 몰타인 어머니 사이에서 태어난 제니 에릭센이 여자 크로스컨트리에 유일하게 출전하고, 모나코는 알파인 스키의 아르노 알레산드리아 1명을 파견했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>