'작은 하와이' 피지, HIV·에이즈 비상…이유 살펴보니

타인 혈액 뽑아 투입하는 '블루투스 트렌드'

올해 HIV·AIDS 환자 지난해 두 배 이를 듯

태평양의 대표적인 신혼여행지로 꼽히는 피지에서 최근 인간면역결핍바이러스(HIV) 감염자가 급증했다.

5일(현지시간) 뉴욕포스트 등 외신은 피지 보건부와 유엔 산하 후천성면역결핍증(AIDS) 전담 기구인 유엔에이즈계획은 올해 피지 내 HIV 및 AIDS 환자 수가 3000명을 넘어 지난해의 두 배 수준에 이를 것으로 추산했다. HIV는 감염 시 면역 체계를 점차 약화하는 바이러스로, 적절한 치료를 받지 않으면 AIDS로 진행될 수 있다.

현지 감염 확산의 주요 배경으로 보건 관계자들은 마약 사용 증가를 지적했다. 세계보건기구(WHO)는 지난해 12월 발표한 신속 평가 보고서를 통해 피지 내 마약 사용자들 사이에서 비위생적인 주사기 공동 사용 관행이 발견됐다고 밝혔다. 해당 행위가 HIV 전파 위험을 크게 높이는 요인으로 추정된다.

특히 극단적 약물 사용 방식인 '블루투스 트렌드'가 HIV 확산에 불을 붙이고 있다는 지적이 나온다. 블루투스는 마약을 구하지 못한 사람이 이미 마약에 취한 다른 사람의 혈액을 주사해 환각 효과를 얻는 행위다. 이 과정에서 오염된 주사기와 혈액을 통해 HIV가 급속도로 전파된다는 것이다.

실제로 피지의 HIV 감염자 수는 지난 10년 사이 10배 이상 폭증했다. 2024년 한 해에만 1583명의 신규 감염자가 발생했다. 2025년에는 상반기에만 1226건이 보고됐다.

사태가 심각해지자 피지 정부는 지난 1월 공식적으로 'HIV 발병'(Outbreak)을 선언하고 국가적 위기 대응에 나섰다. 피지 보건부는 WHO 등과 협력해 감염 확산 방지를 위한 긴급 대책 마련에 고심하고 있다. 유엔개발계획(UNDP) 관계자는 "이번 사태는 단순한 보건 문제를 넘어 피지의 발전과 인권을 위협하는 중대한 도전"이라며 국제사회의 관심과 지원을 촉구했다. 이어 "피해를 최소화하기 위해 신속한 대응이 필요하다"며 "HIV 검사와 치료 접근성을 확대해 누구도 의료 체계에서 배제되지 않도록 해야 한다"라고 강조했다.

한편 피지는 매년 수십만 명의 관광객이 찾는 인기 신혼여행지로, 지난해만 100만명 가까운 관광객이 방문했다. 아름다운 백사장과 고급 리조트, 스노클링 등으로 이름을 알렸다. 주변국인 호주 외교부 등은 감염 위험이 있는 행동에 각별한 주의가 필요하다고 자국민에게 강하게 경고했다.





