구미소방서, ‘방화문 닫기’ 캠페인 전개

작은 실천이 화재로부터 안전

경북 구미소방서는 지난 6일 대한노인회 구미시지회 시니어 소방안전지원팀과 함께 공단동 일원에서 '방화문 닫기 안전 문화 운동' 캠페인을 실시했다고 밝혔다.

구미소방서와 대한노인회 구미시지회 시니어 소방안전지원팀이 캠페인을 펼쳤다./김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

방화문은 화재 발생 시 불길과 유독가스의 확산을 차단하는 시설로, 평소 개방 상태로 유지될 경우 화재 시 급격한 연기 확산으로 인한 인명피해로 이어질 위험이 크다.

이에 시니어 소방안전지원팀은 ▲공동주택 화재 발생 시 방화문을 닫고 대피하기 ▲방화문 주변 장애물 적치 금지 ▲평상시 방화문 닫힘 상태 유지·관리 등을 중점적으로 홍보했다.

아울러 시니어 소방안전지원팀은 공동주택 화재 예방 간담회를 통해 안전관리 방안을 함께 논의하고, 소방안전체험관에서 응급처치 및 심폐소생술(CPR) 교육·실습에 참여하여 화재 예방 활동뿐 아니라 위급 상황 발생 시 신속히 대응할 수 있는 개인 역량도 강화했다.

조유현 구미소방서장은 "방화문을 항상 닫아두는 작은 실천이 화재 시 가족과 이웃의 생명을 지키는 결정적인 행동이 된다"며 "구미소방서는 지속적인 계도와 교육·홍보를 통해 방화문 닫기 안전 문화가 생활 속에 정착될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>