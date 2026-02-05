SKC, 작년 영업손실 3050억원…"ESS 판매량은 133% 급증"

이차전지 및 화학사업 공정 효율화 목적

일회성 비용 반영되며 세전 손실 확대

"중장기적 지속가능한 성장 기반 마련 최선"

SKC는 작년 연간 연결기준 매출액이 1조8400억원, 영업손실 3050억원을 기록했다고 5일 공시했다.

SKC는 지난해 4분기 이차전지 및 화학사업에서 공정 효율화 목적으로 유형자산 손상 등 일회성 비용 3166억원이 반영되며 세전 손실이 확대됐다고 밝혔다.

반면, SKC의 주요 핵심 사업은 성장세를 이어갔다. 사업 부분별로는 이차전지 소재사업이 북미 에너지저장장치(ESS)용 동박 판매량이 전년 대비 133% 급등하며 성장세를 이끌었다. 또한 주요 고객사의 미국 공장 증설에 따른 수요 확대로 전기차용 동박 판매량 역시 연간 61% 증가했다.

반도체 소재사업은 인공지능(AI)데이터센터용 고부가 제품 수요에 힘입어 연간 최대 실적을 달성했다. 특히 작년 4분기 영업이익이 전분기 대비 25.9% 상승하며 고성장 기조를 이어갔다. 미국 조지아 공장에서 진행 중인 글라스기판 사업은 시제품 시뮬레이션 평가 결과 고객사들로부터 긍정적인 피드백을 확보하는 성과를 거둔 것으로 보인다.

SKC는 자산 구조 개선과 함께 재무 건전성도 강화할 방침이라고 밝혔다. 이와 함께 이차전지 소재사업은 말레이시아 공장 본격 가동에 기반한 운영 효율화를 중점 추진하고, 글로벌 핵심 고객사의 북미 생산 거점 확대에 대응해 연간 판매량을 약 50%까지 끌어올릴 계획이다.

SKC 관계자는 "단기적 성과 관리와 함께 보다 근본적인 관점에서 사업 구조와 원가·비용 구조 전반을 면밀히 점검해 나가겠다"며 "중장기 성장 스토리를 이어갈 수 있도록 지속가능한 성장 기반 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



