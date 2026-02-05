동의과학대 물리치료학과, DNS C 코스 운영

전문기술석사 고숙련 재활 인재 양성 역량 입증

동의과학대학교(총장 김영도) 물리치료학과는 지난 1월 14일부터 16일까지 3일간 DNS(Dynamic Neuromuscular Stabilization) C 코스를 성공적으로 운영했다고 5일 전했다.

DNS는 체코의 파벨 콜라르(Pavel Kolar) 박사가 개발한 신경발달학적 재활 접근법으로, 인체 발달 단계에 기반한 신경근 조절과 코어 안정성 회복을 핵심으로 하는 세계적 재활 운동 교육 체계다. 이 가운데 DNS C 코스는 고도의 임상적 이해와 적용 능력을 요구하는 최고 단계 과정으로, 국내 재활 운동 교육 분야에서도 최상위 수준으로 평가받고 있다.

이번 교육에는 동의과학대 물리치료학과 전문기술석사 과정 재학생들과 교수진 2명이 함께 참여했다. 석사과정 학생과 교수진이 동일한 고급 교육과정을 이수하며, 전문기술석사 과정이 지향하는 고숙련 전문기술 인재 양성 체계를 현장에서 구현했다는 평가다.

김강훈 물리치료학과장은 "DNS C 코스는 단순한 기법 교육을 넘어 신경근 조절과 자세 안정화, 기능적 움직임에 대한 통합적 임상 사고를 요구하는 최고 수준의 재활 교육 과정"이라며 "석사생과 교수진이 함께 참여함으로써 교육과 임상을 동시에 고도화할 수 있는 의미 있는 기회였다"고 말했다.

동의과학대 물리치료학과는 앞으로도 DNS를 비롯한 국제 수준의 고급 재활 교육 프로그램을 지속적으로 도입해, 현장 실천 역량과 이론적 전문성을 겸비한 전문기술석사 인재 양성의 거점으로 자리매김할 계획이다.

