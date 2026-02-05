본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

동의과학대 물리치료학과, DNS C 코스 운영

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.05 10:17

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전문기술석사 고숙련 재활 인재 양성 역량 입증

동의과학대학교(총장 김영도) 물리치료학과는 지난 1월 14일부터 16일까지 3일간 DNS(Dynamic Neuromuscular Stabilization) C 코스를 성공적으로 운영했다고 5일 전했다.


DNS는 체코의 파벨 콜라르(Pavel Kolar) 박사가 개발한 신경발달학적 재활 접근법으로, 인체 발달 단계에 기반한 신경근 조절과 코어 안정성 회복을 핵심으로 하는 세계적 재활 운동 교육 체계다. 이 가운데 DNS C 코스는 고도의 임상적 이해와 적용 능력을 요구하는 최고 단계 과정으로, 국내 재활 운동 교육 분야에서도 최상위 수준으로 평가받고 있다.

이번 교육에는 동의과학대 물리치료학과 전문기술석사 과정 재학생들과 교수진 2명이 함께 참여했다. 석사과정 학생과 교수진이 동일한 고급 교육과정을 이수하며, 전문기술석사 과정이 지향하는 고숙련 전문기술 인재 양성 체계를 현장에서 구현했다는 평가다.


김강훈 물리치료학과장은 "DNS C 코스는 단순한 기법 교육을 넘어 신경근 조절과 자세 안정화, 기능적 움직임에 대한 통합적 임상 사고를 요구하는 최고 수준의 재활 교육 과정"이라며 "석사생과 교수진이 함께 참여함으로써 교육과 임상을 동시에 고도화할 수 있는 의미 있는 기회였다"고 말했다.


동의과학대 물리치료학과는 앞으로도 DNS를 비롯한 국제 수준의 고급 재활 교육 프로그램을 지속적으로 도입해, 현장 실천 역량과 이론적 전문성을 겸비한 전문기술석사 인재 양성의 거점으로 자리매김할 계획이다.

동의과학대 물리치료학과가 DNS C 코스를 운영하고 기념촬영하고 있다.

동의과학대 물리치료학과가 DNS C 코스를 운영하고 기념촬영하고 있다.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국에서 개발했다고?"…엔비디아보다 2.1배 빠른 AI 반도체 기술 나왔다 "한국에서 개발했다고?"…엔비디아보다 2.1배 빠른... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출근해서 매일 제일 먼저 하는 행동인데…'위험하다' 경고 왜?

출발 전 비행기 기체 위 '질주 난동'…스페인 공항 아수라장

"무명가수 때문에 울 때 아냐"…멕시코 방송서 BTS 팬덤 폄하 논란

인증샷만 찍고 결국 '당근마켓행'…이마트 과자 '되팔이' 눈살

'해리포터 라이벌' 말포이, 中에선 '춘절 마스코트' 됐다

'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑

올해 전력 수요 역대 최고치…중소 전력사 수출길 열리나

새로운 이슈 보기