"함안을 더 위대하게" … 조영제 경남도의원, 함안군수 출마 선언

조영제 경남도의원이 오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거에서 함안군수 선거 출마를 공식 선언했다.

조 도의원은 4일 함안군청 대회의실에서 기자회견을 열고 "처음 정치를 시작하면서부터 지금까지 '오직 함안'이라는 신념으로 함안의 번영을 위해 일해왔고 앞으로도 변함없이 오직 함안을 잘 살게 하기 위해 일하겠다"라며 출마 의사를 밝혔다.

이어 '오직 함안! 함안을 더 위대하게'라는 핵심 비전을 제시하며 '널리 함안(H)을 이(i)롭게 하라'는 뜻이 담긴 5가지 목표 'Hi-Five(하이 파이브)'를 주요 공약으로 내세웠다.

5가지 목표는 ▲문화유산·관광 자원의 산업화 ▲가야·칠원 행정복합타운 조성 ▲함안형 스마트팜 구축 ▲에코 산업단지 유치 및 조성 ▲평생교육 테마파크 조성이다.

아울러 목표마다 5개의 실행전략을 붙여 총 25개 전략을 추진하는 이른바 '5·5·25 프로젝트'를 시행할 계획이다.

조 의원은 "Hi-Five는 함안군에서 발족할 전담팀(TF)과 목표별 컨트롤타워, 256개 마을이 스스로 참여하는 프로젝트 공동체를 통해 안착하고 체계적으로 추진할 것"이라며 "여기서 발생하는 이익은 마을의 이익으로 돌아가게 하겠다"고 설명했다.

이를 위해 256개 마을 단위별 각각의 소통 창구를 만들어 만남을 정례화하겠다고 덧붙였다.

그러면서 "256개 마을 번영이 곧 함안의 번영"이라며 "마을과 마을, 사람과 사람이 촘촘하게 이어지도록 소통하고 또 소통하겠다"고 다짐했다.

또 "742명의 행정전문가와 마을과 마을의 번영을 이뤄내고 함안의 번영을 만들어가겠다"라고 강조했다.

조 의원은 "정치는 꿈이 아니라 책임"이라며 "모든 성과는 5만 7558명의 함안군민과 742명의 공무원에게 바치고, 결과에 대한 책임은 모두 제가 지는 군수가 되겠다"고 말했다.





