본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

제주 ‘바가지요금’ 축제, 3년간 퇴출

호남취재본부 박창원기자

입력2026.02.04 17:39

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도, 평가 기준 대폭 강화
논란 시 예산도 삭감

많은 인파가 몰린 제주의 한 축제 현장. (본 사진은 기사의 특정 내용과 관련 없음)

많은 인파가 몰린 제주의 한 축제 현장. (본 사진은 기사의 특정 내용과 관련 없음)

AD
원본보기 아이콘

앞으로 제주에서 '바가지요금' 논란을 빚은 축제는 도 지정 축제에서 즉시 배제되고 3년간 진입이 금지된다.


제주특별자치도는 공공성과 책임성을 강화한 새로운 도 지정 축제 선정 평가 기준을 확정해 올해부터 적용한다고 4일 밝혔다.

이번 개편은 제주 관광 이미지를 훼손하는 축제에 대해 '무관용 원칙'을 적용하는 것이 핵심이다.

개편안에 따르면 바가지요금 등으로 사회적 물의를 빚어 축제 육성위원회가 제재를 결정할 경우, 해당 축제는 당해 연도 평가에서 즉시 제외된다.


제재는 단발성에 그치지 않고 결정일로부터 3년간 평가 대상 진입 자체가 불가능하며, 같은 기간 예산 보조율이 최대 50%로 제한되는 불이익을 받게 된다.


평가 감점 기준도 대폭 강화됐다.

도는 실효성 있는 제재를 위해 기존 최대 3점이던 감점 상한선을 15점으로 5배 상향했다. 세부적인 내용으로는 ▲사회적 논란 발생(-7점) ▲과도한 연예인 섭외 등 예산 낭비(-4점) ▲정체성 없는 프로그램 운영(-4점) 등의 페널티가 적용된다.


반면 글로벌 경쟁력을 갖춘 축제에는 혜택을 준다. 도는 '글로벌 수용 태세' 가점 항목을 신설, 다국어 안내물이나 외국인 안내 체계를 갖춘 축제에 인센티브를 부여하기로 했다.


김양보 제주도 관광교류 국장은 "논란을 일으킨 축제에는 분명한 대가가 따른다는 원칙을 세운 것"이라며 "제주 축제가 신뢰를 회복하고 글로벌 경쟁력을 갖추도록 현장 관리를 엄격히 하겠다"고 말했다.





호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐만, 쿠폰으로 치킨은 일단 먹고" 100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

"월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…명품 사러 백화점 갔다

신동엽 자식농사 대박, 서울대·한예종 동시 합격

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용

"급해요! 1.2억 내려서 팔아줘요"…'버티기 포기' 강남 다주택자 동요 시작

'천스닥'에 자금 쏠린 ETF, 실제 가치보다 비싸져 '과열 신호'

새로운 이슈 보기