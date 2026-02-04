문상필, 광주 북구청장 출마…"AI·문화 중심 도시로"

광주역 광장서 출마 선언

현장 누비는 리더십 강조

AI·모빌리티 단지 공약

문상필 더불어민주당 부대변인이 4일 오전 11시 광주 북구 광주역 광장에서 기자회견을 열고 광주 북구청장 선거 출마를 공식 선언했다.

문상필 더불어민주당 부대변인이 "AI로 일하고 문화로 즐기는 역동적인 북구를 만들겠다"며 광주 북구청장 선거 출마를 공식 선언했다.

문 부대변인은 4일 오전 11시 광주역 광장에서 기자회견을 열고 "지금 북구는 인구 감소와 청년 유출로 성장 동력이 멈춰 서 있는 '골든타임' 앞에 놓여 있다"며 출사표를 던졌다.

그는 자신을 '준비되고 검증된 후보'라고 소개하며 "지금 우리에게 필요한 것은 책상에 앉아 규정을 따지는 관리자가 아니라, 예산을 따오고 기업을 유치하기 위해 주민들과 함께 발로 뛰는 책임 있는 지도자"라고 강조했다.

이어 "말과 구호가 아닌 실력으로 현장에서 답을 찾아 북구를 실질적으로 바꾸겠다"며 "종이 위의 이력보다 발로 뛴 거리로 스스로를 증명하는 구청장이 되겠다"고 지지를 호소했다.

문 부대변인은 제6·7대 광주시의원, 이재명 대통령 후보 대선 조직 지역경제 활성화 위원장, 김대중재단 지방자치 분과위원장 등을 역임하며 쌓은 중앙 네트워크와 실물 경제 감각을 자신의 강점으로 꼽았다.

이날 그는 북구 발전을 위한 7대 구정 방향을 제시했다. 주요 공약은 ▲광주역 중심 AI·모빌리티 집적 단지 조성 ▲광주역 남북 관통 도로 개설 등 골목 상권 활성화 ▲산·학·민 협력 대학과 지역이 상생하는 북구 ▲주민과 예술인 중심 문화 자치 실현 ▲통합 복지 프로그램 운영 ▲취약계층 중심 행복 지원금 지급 ▲마을교육공동체 구축 등이다.

문 부대변인은 "40년간 현장에서 다져온 정치 철학과 행정 원칙으로 주민을 섬기겠다"며 "구체적인 세부 공약은 추후 별도의 기자회견을 통해 발표하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



