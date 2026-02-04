본문 바로가기
광주시의회·전남도의회, 전남·광주 행정통합 의견안 채택

호남취재본부 송보현기자

입력2026.02.04 13:17

광주 전원 찬성·전남 52대 1로 가결

광주시의회와 전남도의회가 전남·광주 행정통합에 대한 의견 제시안을 각각 본회의에서 채택했다.


양 의회는 4일 본회의를 열어 행정통합 의견 청취 건을 표결에 부쳐 가결 처리했다.

왼쪽부터 광주광역시청과 전남도청.

왼쪽부터 광주광역시청과 전남도청.

광주시의회와 전남도의회는 이날 전남·광주 행정통합에 대한 찬반 투표를 진행해 통합 의견 제시안을 의회에서 통과시켰다.

광주시의회는 재석 의원 22명 전원이 찬성해 만장일치로 의결했다. 전남도의회는 재석 의원 53명 가운데 찬성 52명, 기권 1명으로 가결 처리했다.


현행 지방자치법은 지방자치단체의 명칭이나 구역을 변경할 경우, 관계 지방의회의 의견을 듣거나 주민투표를 거치도록 규정하고 있다.


전남·광주 행정통합은 앞서 이재명 대통령과 시·도지사, 지역구 국회의원 간 오찬 간담회를 통해 시·도의회 의견 청취 방식으로 추진하기로 결정된 바 있다.

시·도의회 동의안이 동시에 의결되면서, 향후 통합 절차는 2월 중 국회에서 특별법이 통과될 경우 본격화된다. 이후 6월 지방선거에서 통합 단체장을 선출하고, 7월 1일 통합 지방자치단체를 출범시키는 일정이 추진될 예정이다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
