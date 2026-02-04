본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

대구지방보훈청, 설 앞두고 월남참전유공자 위문

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.04 10:31

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

‘찾아가는 보훈’ 통해 취약계층 생활환경 점검·맞춤형 지원 강화

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술)은 설 명절을 앞두고 지난 2일 대구 남구에 거주하는 월남참전유공자 자택을 방문해 밑반찬과 위문품을 전달하고 건강 상태와 주거·난방 여건 등 생활환경을 점검했다.

대구지방보훈청이 설을 앞두고 월남참전유공자를 위문방문하고 있다. 대구지방보훈청 제공

대구지방보훈청이 설을 앞두고 월남참전유공자를 위문방문하고 있다. 대구지방보훈청 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 위문을 받은 월남참전유공자 이 모(79) 씨는 "바쁜 일정 속에서도 잊지 않고 찾아와 맛있는 식사와 위문품까지 챙겨주셔서 이번 명절은 한층 따뜻하게 보낼 수 있을 것 같다"며 감사의 뜻을 표했다.


대구지방보훈청은 지난해 12월부터 운영 중인 겨울철 취약계층 지원 집중관리기간과 연계해, 설 명절 전후 복지 사각지대에 놓인 보훈가족을 직접 찾아가는 '찾아가는 보훈' 활동을 추진하고 있다. 현장 방문을 통해 주거 실태와 건강 상태를 세심히 살피는 한편, 지역사회와 연계해 건강식품과 생필품 등 맞춤형 지원을 이어갈 계획이다.

김종술 대구지방보훈청장은 "나라를 위해 헌신하신 국가유공자분들이 따뜻하고 즐거운 명절을 보내시길 바란다"며 "현장 중심의 보훈행정을 통해 보훈가족의 복지 증진을 위한 다양한 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용 "인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

국내 AI 전용 SNS '머슴' 만든 코딩 늦깎이…"3시간 만에 뚝딱"

전기차 못지 않은 효율에 공간감까지…푸조 '올 뉴 5008 하이브리드'

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"암 발생 40%는 흡연, 감염 등 '조절 가능한 위험 요인' 때문"

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

'천스닥'에 자금 쏠린 ETF, 실제 가치보다 비싸져 '과열 신호'

새로운 이슈 보기