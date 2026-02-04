대구지방보훈청, 설 앞두고 월남참전유공자 위문

‘찾아가는 보훈’ 통해 취약계층 생활환경 점검·맞춤형 지원 강화

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술)은 설 명절을 앞두고 지난 2일 대구 남구에 거주하는 월남참전유공자 자택을 방문해 밑반찬과 위문품을 전달하고 건강 상태와 주거·난방 여건 등 생활환경을 점검했다.

대구지방보훈청이 설을 앞두고 월남참전유공자를 위문방문하고 있다. 대구지방보훈청 제공

이날 위문을 받은 월남참전유공자 이 모(79) 씨는 "바쁜 일정 속에서도 잊지 않고 찾아와 맛있는 식사와 위문품까지 챙겨주셔서 이번 명절은 한층 따뜻하게 보낼 수 있을 것 같다"며 감사의 뜻을 표했다.

대구지방보훈청은 지난해 12월부터 운영 중인 겨울철 취약계층 지원 집중관리기간과 연계해, 설 명절 전후 복지 사각지대에 놓인 보훈가족을 직접 찾아가는 '찾아가는 보훈' 활동을 추진하고 있다. 현장 방문을 통해 주거 실태와 건강 상태를 세심히 살피는 한편, 지역사회와 연계해 건강식품과 생필품 등 맞춤형 지원을 이어갈 계획이다.

김종술 대구지방보훈청장은 "나라를 위해 헌신하신 국가유공자분들이 따뜻하고 즐거운 명절을 보내시길 바란다"며 "현장 중심의 보훈행정을 통해 보훈가족의 복지 증진을 위한 다양한 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자



