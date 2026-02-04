본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

시흥시, 2년 연속 '장애인 평생학습도시' 선정

정두환기자

입력2026.02.04 08:11

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도 시흥시는 2일 교육부 산하 국립특수교육원이 주관하는 '2026년 장애인 평생학습도시' 공모 사업에 선정돼 국비 4725만원을 확보했다고 3일 밝혔다.

시흥시가 지난해에 이어 2년 연속 '장애인 평생학습도시'로 선정됐다. 시흥시 제공

시흥시가 지난해에 이어 2년 연속 '장애인 평생학습도시'로 선정됐다. 시흥시 제공

AD
원본보기 아이콘

이 사업은 지역을 기반으로 장애인의 역량 개발을 지원하고 지역 중심의 장애인 평생교육 활성화 기반을 조성하는 것이다. 시는 지난해에 이어 2년 연속 공모에 선정됐다.


시는 2024년 7월 장애인 평생학습 전담팀을 구성하고 지난해부터 사업을 본격화했다. 지난해에는 실태조사와 활성화 방안 연구를 통해 학습자 수요를 분석하고 지역 특성을 반영한 정책 방향과 사업 추진 전략을 마련했다.

시는 올해 장애인의 학습 접근성 향상과 장애 친화적 평생학습 환경 조성에 중점을 두고 사업을 추진할 계획이다. 올해에는 ▲장애인 평생학습 친화 공간 인증제 ▲찾아가는 장애인 평생학습 프로그램 '똑똑한 학습' ▲시흥교육캠퍼스 쏙(SSOC) 플랫폼을 활용한 온라인 강좌 개설 등 총 6개 분야 19개 사업을 추진한다.


오는 3월에는 정왕평생학습관 1층에 장애인의 특성을 고려한 전용 교육 공간인 '장애인 평생학습센터'도 마련한다. 센터에서는 시 직영 평생학습 프로그램 운영과 공간 대관 등을 통해 장애인의 학습 기회를 확대하고, 지역사회와 연계한 다채로운 평생학습 활동을 펼칠 방침이다.


김상동 시흥시 평생교육원장은 "올해는 지난해 마련한 장애인 평생학습 기반을 토대로 사업을 체계화하고 지역 전반으로 확장할 것"이라며 "장애인이 일상에서 평생학습을 지속할 수 있도록 정책적 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]"돈도 안주고 부려먹더라" 섬찟한 내 뒷담화…'머슴' 개발자 "3시간만에 탄생" [단독]"돈도 안주고 부려먹더라" 섬찟한 내 뒷담화... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

국내 AI 전용 SNS '머슴' 만든 코딩 늦깎이…"3시간 만에 뚝딱"

전기차 못지 않은 효율에 공간감까지…푸조 '올 뉴 5008 하이브리드'

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"암 발생 40%는 흡연, 감염 등 '조절 가능한 위험 요인' 때문"

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"청약통장, 이번 달엔 날리지 말자"…2월 분양 1만가구 '골라 넣는 법'

새로운 이슈 보기